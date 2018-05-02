Bişektomi ile yanaklarınıza volüm katın!

Eğer “bebek yanaklı” ya da “tombiş yanaklı” gibi sözleri sıklıkla duyuyorsanız Yanak inceltme ameliyatının nereden çıktığını kolaylıkla anlayabilirsiniz. Yanak inceltme (bişektomi) ameliyatı ile yanaklardaki fazla yağ alınarak yüze yeniden şekil verilir ve yüz ovali ya da yüzdeki aşağı doğru üçgenleşen ideal şekil ortaya çıkarken elmacık kemikleri de belirginleşir.

Bu özel bir yağ dokusudur; “Buccal fat” olarak bilinir, Türkçede yanak içi yağı olarak isimlendirilir ve yüz prosedürlerinde ve dolayısıyla yüz anatomisinde deneyimli bir hekim tarafından tek hamlede, lokal ya da genel anestezi altında dakikalar içinde çıkartılır.

Hastalarımız genelde diyet yaptıkları, sağlıklı beslendikleri, kilo verseler de yanaklarının incelmediği şikayeti ile gelirler. Kişi ne kadar ideal kilosunda olsa da, yüzü toplu ise vücut inceliğinden söz edilmez. Bu orantısızlık genellikle genetik kökenli olup ameliyatla ortadan kaldırmak kısa sürdüğü kadar sonuçları da hızlı görülen yanak inceltme operasyonu ile mümkündür.