Bişektomi ile yanaklarınıza volüm katın!

Eğer “bebek yanaklı” ya da “tombiş yanaklı” gibi sözleri sıklıkla duyuyorsanız Yanak inceltme ameliyatının nereden çıktığını kolaylıkla anlayabilirsiniz. Yanak inceltme (bişektomi) ameliyatı ile yanaklardaki fazla yağ alınarak yüze yeniden şekil verilir ve yüz ovali ya da yüzdeki aşağı doğru üçgenleşen ideal şekil ortaya çıkarken elmacık kemikleri de belirginleşir.
Bu özel bir yağ dokusudur; “Buccal fat” olarak bilinir, Türkçede yanak içi yağı olarak isimlendirilir ve yüz prosedürlerinde ve dolayısıyla yüz anatomisinde deneyimli bir hekim tarafından tek hamlede, lokal ya da genel anestezi altında dakikalar içinde çıkartılır.
Hastalarımız genelde diyet yaptıkları, sağlıklı beslendikleri, kilo verseler de yanaklarının incelmediği şikayeti ile gelirler. Kişi ne kadar ideal kilosunda olsa da, yüzü toplu ise vücut inceliğinden söz edilmez. Bu orantısızlık genellikle genetik kökenli olup ameliyatla ortadan kaldırmak kısa sürdüğü kadar sonuçları da hızlı görülen yanak inceltme operasyonu ile mümkündür.
Yanakları geniş gösteren bu yağlar, yanakların alt bölgesinde lokalize halde bulunur ve genellikle ailesel bir geçişle yüzde yerleşik bulunduklarından herhangi bir diyet, spor ya da düzenli sağlıklı beslenme gibi yaşam tarzı değişikliklerinden de etkilenmezler.
Yatışsız planlanan bu ameliyat, ister lokal anestezi altında ister genel anestezi altında olsun ameliyat sonrası dönemi kolay geçen, ameliyat sonrasında ödem olsa da hızlı iyileşen, sosyal yaşam ve iş hayatından birkaç günden fazla uzak kalmayı gerektirmeyen bir işlemdir.
Fizik muayene esnasında yüz şekliniz ve yanak yağlarınızın yüz oranınıza göre durumunu inceler, gerekli ölçümleri yaparak yanak içi yağ alarak yüzünüze verebileceğimiz şekil üzerinde konuşuruz. Ameliyat sonrası bakım tamamen buz uygulaması ve sadece ameliyat sonrası ilk gece için ağrı kesici alımı ile tamamlandığından özel bir bakım ihtiyacı olmamaktadır. Ağız içinde 2 küçük kesi ile yaptığımız ameliyatın dikişleri ilk haftasında tamamen eriyecektir ve herhangi bir iz bırakmayacaktır. Yüzün dışında hiçbir kesi olmaz, iz bırakacak herhangi bir uygulama değildir. Toplamda yarım saatlik bir ameliyat süresi, yapılan anestezi şekline göre ameliyat sonrası hastamızın 1 ile 5-6 saat gibi bir aralıkta evine gitmesini etkilemektedir.
**Op. Dr. Türker Özyiğit
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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