HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bisiklet sürücüsünden geriye çizmeleri kaldı

Bisiklet sürücüsünden geriye çizmeleri kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 18:53 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Kazada hayatını kaybeden bisiklet sürücüsünden geriye kalan çizmeleri ise yürek burktu.
Edinilen bilgiye göre kaza, Saltukova beldesi Karakoç köyünde meydana geldi. Ankara-Bartın Karayolunda yaşanan kazada H.A. idaresindeki otomobil, bisikletiyle karşıya geçmek isteyen Metin Güner’e (47) çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole yuvarlanarak takla attı. Bisiklet sürücüsü Metin Güner ise yol kenarına fırlayarak ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan ve kalbi duran bisiklet sürücüsü Metin Güner’e kalp mesajı yaparak hayata döndürdü. Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada takla atarak tarlaya yuvarlanarak yaralanan otomobil sürücüsü Hikmet Akbıyık’ın tedavisi ise devam ediyor.
Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Güner’den geriye ise olay yerinde ayağından çıkan çizmeleri kaldı.
Jandarma kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor
Cinsel istismara uğrayan çocuk doğum yaptı! Soruşturma başlatıldıCinsel istismara uğrayan çocuk doğum yaptı! Soruşturma başlatıldı
Annesi bile onu tanıyamıyor! 'Mutant adam' hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! 'Mutant adam' hayrete düşürüyor
1/
En Çok Okunan Haberler
Fransa'da kilise yakınında korkutan saldırı
Fransa'da kilise yakınında korkutan saldırı
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı
Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı
Vakaların yüzde 84 arttığı ilde yasak olacak mı? Vali açıkladı
Vakaların yüzde 84 arttığı ilde yasak olacak mı? Vali açıkladı
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren başlıyor, hafta sonuna dikkat
Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren başlıyor, hafta sonuna dikkat
Diğer Haberler
Muğla'da cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı
Cinsel istismara uğrayan çocuk doğum yaptı! Soruşturma başlatıldı
Konyaaltı Sahili’nden kartpostallık görüntüler
Manzarayı görenler cep telefonlarına sarıldı
Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen kişi evi yaktı
Korku dolu anlar! Uyuşturucu krizine girip evi ateşe verdi
İzmir'de bulundu! Tam 8 bin 200 yıllık
İzmir'de bulundu! Tam 8 bin 200 yıllık
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişme! İyi haber geldi: Bilinci açık, istediğini yiyip içiyor
İyi haber geldi: Bilinci açık, istediğini yiyip içiyor
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden 29 Ekim kutlaması
Evlat nöbeti tutan ailelerden 29 Ekim kutlaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.