HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bisikletli dolandırıcı kameralara yakalandı

Bisikletli dolandırıcı kameralara yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 11:02 | Son Güncelleme

Adana'da, fenalaşıp bisikletten düşmüş numarası yaparak vatandaşlardan ilaç parası isteyen Ahmet Ç. (65), kameralar tarafından anbean görüntülendi. Yaşlı adamın dolandırıcılık yöntemini duyan vatandaşlar ise ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi

Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, daha önce de zabıta ve polis ekipleri tarafından dilencilik yaptığı için yakalanarak idari para cezasına çarptırılan Ahmet Ç. bisiklet sürerken fenalaşmış gibi yapıp kendisini yere atarak kaldırıma yatmaya başladı. Ahmet Ç.'nin yanına giden DHA ekibi, "Sizi arabayla eczaneye veya hastaneye götürelim" diyerek yardım etmek istediklerini bildirdi. Muhabirlerden ilaç parası isteyen Ahmet Ç., yardım teklifini reddetti.

GÖRÜNTÜLENİNCE KAÇTI

Muhabirlerin Ahmet Ç.'nin etrafından ayrılmasının ardından dolandırıcı bisikletiyle ilerledikten sonra 100 metre ileride yine fenalaşma numarası yaptı. Çevredeki 2 genç Ahmet Ç.'nin fenalaştığını düşünerek otomobillerini durdurup yanına koştu. Ahmet Ç.'yi yerden kaldıran vatandaşlar, dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıya kaldıklarını DHA muhabirlerinden öğrenince tepki gösterdi. Görüntülendiğini fark eden Ahmet Ç. ise hızlıca bisikletine binerek olay yerinden kaçtı. Tüm bu yaşananlar anbean görüntülendi.

İLK KEZ BÖYLE OLAYLA KARŞILAŞTILAR

Hayatlarında ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, "Biz aracımızla yolda giderken aniden bisikletin üzerinden düştü. Hemen yardıma koştuk, bize aç olduğunu, eczaneden 33 liralık ilaç alması gerektiğini söyledi. Dolandırıcı olduğunu öğrenmeseydik, parayı verecektik" ifadelerinde bulundular.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCem Yılmaz, Netflix’e karşı!Cem Yılmaz, Netflix’e karşı!
Kimliğini unutan öğrenciyi polis sınava böyle yetiştirdiKimliğini unutan öğrenciyi polis sınava böyle yetiştirdi
AÖF final sınavları ne zaman bitiyor, son tarihi nedir?AÖF final sınavları ne zaman bitiyor, son tarihi nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz çileden çıktı! Yeni paylaşım

Cem Yılmaz çileden çıktı! Yeni paylaşım

YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

Gerilim tırmanıyor! Füze savunma sistemi konuşlandırıldı

Gerilim tırmanıyor! Füze savunma sistemi konuşlandırıldı

Ailesine yardım için geldi! 42 kişi karantinaya alındı

Ailesine yardım için geldi! 42 kişi karantinaya alındı

Acun'dan bomba açıklama! 'Ses kayıtlarına ulaştık'

Acun'dan bomba açıklama! 'Ses kayıtlarına ulaştık'

İki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Manisa'da şiddetli deprem!

Manisa'da şiddetli deprem!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Arınç'tan 'FETÖ'cü müsünüz?' sorusuna yanıt

Arınç'tan 'FETÖ'cü müsünüz?' sorusuna yanıt

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını ve polisi yaraladı

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını ve polisi yaraladı

Diğer Haberler
Asker uğurlamasından şok görüntüler

Yasak dinlemediler! Asker uğurlamasından şok görüntüler

Vatandaşın teklifini geri çevirmedi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay direksiyona geçti

Vatandaşın teklifini geri çevirmedi! Direksiyon başına geçti

Kimliğini unutan öğrenciyi polis sınava böyle yetiştirdi

Kimliğini unutan öğrenciyi polis sınava böyle yetiştirdi

Van'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Van'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Sınav yolunda kaza! Yaralı öğrenci hastaneye değil sınava gitti

Sınav yolunda kaza! Yaralı öğrenci hastaneye değil sınava gitti

YKS'de ikinci oturum (AYT) başladı!

YKS'de ikinci oturum (AYT) başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.