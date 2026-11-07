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Biten tuvalet kağıdı rulolarını sakın atmayın! Meğer bu işe yarıyormuş

Evde çöpe atılan tuvalet kağıdı ruloları, çekmece düzenlemenin en ekonomik yollarından birine dönüşebiliyor. Özellikle çorapların birbirine karışmasını önleyen bu basit yöntem sayesinde çekmecelerde hem yer açmak hem de aranan eşyayı kolayca bulmak mümkün. Üstelik bunun için yeni bir düzenleyici satın almaya gerek yok.

Biten tuvalet kağıdı rulolarını sakın atmayın! Meğer bu işe yarıyormuş
Gökçen Kökden

Evde düzen sağlamak bazen küçük ama etkili çözümlerle mümkün olabiliyor. Özellikle kıyafet çekmecelerinde biriken çoraplar, külotlu çoraplar ve ince çoraplar zamanla birbirine karışarak dağınık bir görüntü oluşturabiliyor. Katlanarak üst üste yerleştirilen kıyafetlerin aksine çoraplar genellikle rulo haline getiriliyor. Ancak yuvarlanan çoraplar çekmecenin içinde kolayca yer değiştirebiliyor ve aranan çifti bulmak zorlaşabiliyor.

Bu sorunu çözmek içinse evde hemen herkesin elinin altında bulunan bir malzeme yeterli: Boş tuvalet kağıdı ruloları.

TUVALET KAĞIDI RULOLARINI ATMAYIN

Biten tuvalet kağıdı rulolarını sakın atmayın! Meğer bu işe yarıyormuş 1

Kullanımı biten tuvalet kağıtlarının karton ruloları, çorap çekmecelerinde pratik bir düzenleyici olarak değerlendirilebiliyor. Yöntemin temelinde, ruloları çekmecenin içine dik şekilde yerleştirerek küçük bölmeler oluşturmak bulunuyor. Böylece her çorap çifti için ayrı bir alan hazırlanabiliyor.

Rulo haline getirilen çoraplar bu bölmelere yerleştirildiğinde birbirine karışmıyor. Aynı zamanda çekmece açıldığında bütün çorapları tek bakışta görmek kolaylaşıyor.

ÇEKMECENİN BOYUTUNA GÖRE HAZIRLAYIN

Biten tuvalet kağıdı rulolarını sakın atmayın! Meğer bu işe yarıyormuş 2

Bu yöntemi uygulamak için öncelikle boş tuvalet kağıdı rulolarını biriktirmek gerekiyor. İhtiyaç duyulan rulo sayısı çekmecenin büyüklüğüne göre değişiyor. Geniş bir çekmeceyi tamamen bölmelere ayırmak için 60 veya daha fazla rulo gerekebilir.

Ancak çekmecenin tamamını bu şekilde düzenlemek zorunlu değil. Daha küçük bir alan oluşturmak isteyenler ayakkabı kutularından da yararlanabiliyor.

Bir ayakkabı kutusunun içine dik olarak yerleştirilen rulolar, kutunun boyutuna bağlı olarak yaklaşık 15 çift çorabın saklanabileceği bir düzenleyiciye dönüştürülebiliyor.

NASIL YAPILIR?

Öncelikle çekmecenin içini boşaltıp temizleyin. Ardından biriktirdiğiniz karton ruloları dik konumda, yan yana yerleştirin. Rulolar birbirine yeterince yakın olduğunda herhangi bir sabitleyici kullanmadan da dik durabilir.

Ancak ruloların devrilmesini önlemek isteyenler, çekmecenin tabanına uygun ölçülerde bir karton kesebilir. Rulolar bu kartonun üzerine sıcak silikon yardımıyla sabitlenebilir.

Hazırlanan düzenleyici çekmeceye yerleştirildikten sonra çorapları çiftler halinde rulo yaparak karton bölmelerin içine koymak yeterli. Bu yöntem külotlu çoraplar ve ince çoraplar için de kullanılabilir. Daha büyük parçalar içinse birden fazla bölme ayrılabilir.

HEM EKONOMİK HEM DE PRATİK

Boş tuvalet kağıdı rulolarıyla hazırlanan düzenleyicinin en büyük avantajlarından biri, neredeyse hiç masraf gerektirmemesi. Normal şartlarda çöpe gidecek kartonların yeniden değerlendirilmesi, evdeki mevcut malzemelerle işlevsel bir çözüm oluşturulmasını sağlıyor. Ayrıca her çorap çiftinin ayrı bir bölmede saklanması, çekmecenin düzenini korumayı ve istenen çorabı bulmayı kolaylaştırıyor. Uygulamadan önce ruloların temiz ve kuru olmasına dikkat edilmesi, nemlenmiş veya kirlenmiş kartonların kullanılmaması öneriliyor.

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