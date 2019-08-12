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Bitkin düşen flamingo yavrusu korumaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 17:05 | Son Güncelleme

Kuşadası'nda, sahilde bulunan flamingo yavrusu, Eko Sistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği üyeleri tarafından bakılıyor

Bitkin düştüğü için Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki sahile inen flamingo yavrusu, Eko Sistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) üyelerince korumaya alındı.

Kadı Kalesi mevkisindeki sahilde flamingoyu gören vatandaşlar, durumu EKODOSD'a bildirdi.

Bölgeye gelen dernek başkanı Bahattin Sürücü, 8 aylık olduğu tahmin edilen flamingoyu veterinere götürdü. Yeteri kadar beslenemediği için güçsüz kaldığı belirlenen flamingo yavrusu, tedavisinin ardından dernek binasında korumaya alındı.

Sürücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, flamingonun İzmir Kuş Cenneti'nden Büyük Menderes Deltası'na doğru yola çıktığını, yorgun düşünce Kuşadası'ndaki plaja inmek zorunda kaldığını belirtti.

Kuşun sağlık probleminin olmadığını aktaran Sürücü, "Yeterli beslenemediği için yorgun düşmüş." dedi.

Flamingoyu balık ve karidesle beslemeye devam edeceklerini belirten Sürücü, gücüne kavuştuğunda doğal yaşam alanı olan Büyük Menderes deltasına bırakacaklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
EKODOSD flamingo küs

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