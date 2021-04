Bitkisel hayata girip hafızası silinen kızına, her şeyi yeniden öğretti

2001 yılında Neslihan’ı banyodan ölü çıkardığını belirten Hale Kabacaoğlu, “Kızımı suni solunum, kalp masajıyla geri getirdik, fakat tekrar kalbi durdu. Daha sonra dram başladı. 2 ay yoğun bakımda, 6 ay bitkisel hayatta kaldı. Göz bebeklerinde 15 gün ışık refleksi dahi yoktu. Umut kesilmişti. Kayıtlara da ölü olarak geçmişti. O seviyeden sonra Neslihan'ı, çok yoğun bir bakımla, fizik tedaviyle, rehabilitasyonla ayağa kaldırdım. Yürümeye başladı. O günlerde, kurulmuş bir robot gibiydi. Kontrolsüz yürüyordu. Önceden, beyin ölümü gerçekleştiği için, hafızadan her şey silinmişti. Dil felcini çözüp, konuşmayı geri getirdiğimde, bu kez papağan gibi konuşmaya başladı. Ne dersen onu tekrarlıyordu. Uzun süren uğraş sonucu, bazı sıkıntılar olsa da kendisini fiziksel olarak normale dönüştürdüm" dedi.

‘EVDE DUVAR VE KAPI YOK’

Evlerinin içini özel olarak yaptırdıklarını belirten Hale Kabacaoğlu, “Kendime ev almak zorunda kaldım. Bu evi yaptırırken kendime özel olarak yaptırdım. Evde duvar ve kapı yok. Çocuğun evin içerisinde özgürce hareket etmesini istedim ama benim kontrolüm altında olmasını da gözlemlemek için böyle bir şey yaptım. Belli yerlere de aynalar koyarak yansıma metoduyla kontrol altına aldım” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLAR VE YAZILARLA HATIRLATTI

Neslihan için duvarlara yazı yazdıklarını söyleyen Kabacaoğlu, “Neslihan'ın hafızası sıfırlanmıştı. Hiçbir şey bilmiyordu. Özellikle banyoda, havlu, diş fırçası, diş macunu gibi eşyaların üzerine isimlerini yazdım. Böylece, onları hatırlamasını sağladım. Fotoğraflarla da yüzünü nasıl yıkayacağını, dişini ne şekilde fırçalayacağını, nasıl kurulacağını anlattım. Bunda da başarılı oldum" dedi.

‘NESLİHAN’IN TEDAVİSİNE KATKI SAĞLAYACAK FİKİRLERİ ULAŞTIRIN’

Kızının tedavisi için öneri beklediğini söyleyen Kabacaoğlu, “Bu işe başladığım süre içerisinde hiçbir zaman 'tamam bitti, buraya kadarmış' demedim. Her gün yeni bir şeyler kazandık. Çok yavaş ilerledik. Ben de büyüdüm, yaşlandım. Neslihan benim her şeyim. Çok seviyorum ve çok değer veriyorum. Benden sonra da aynı sevgiyi, aynı ilgiyi görmesini istiyorum. Bunun yanı sıra böyle bir şeye ihtiyaç kalmadan kendi ayaklarının üzerinde dursun istiyorum. Öncelikle Neslihan'ı, Neslihan'a emanet edip bu dünyadan öyle gitmek istiyorum. Çocuğumun daha iyi olması için buna ulaşılmasını istiyorum. Maddi imkanım var, dünyanın her yerine gidebilirim. Tedavi fikri konusunda yardımları bekliyorum" şeklinde konuştu.

DHA