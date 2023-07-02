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Bitlis Valiliği duyurdu: 10 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı!

02.07.2023 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı 10 köy ile bu köylere bağlı mezralarında bugün saat 21.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliği duyurdu: 10 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı!

Bitlis'in Hizan ilçesindeki kırsal alanda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar sürerken, Bitlis Valiliği, ilçeye bağlı 10 köy ve mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis İli Hizan İlçesi sınırları içerisinde bulunan Bilgili, Yaylacık, Sarıbal, Yeniçay, Yolbilen, Çalışkanlar, Gedik, Akyazı, Erencik ve Otluk köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/ barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 02 Temmuz 2023 Pazar günü saat 21.00’den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

(DHA)

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