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    4. Biyometrik fotoğraf makyajı: Biyometrik fotoğrafta makyaj olur mu? Biyometrik fotoğrafta güzel çıkmak için öneriler

    Biyometrik fotoğraf makyajı: Biyometrik fotoğrafta makyaj olur mu? Biyometrik fotoğrafta güzel çıkmak için öneriler

    Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
    22.02.2024 18:58 | Son Güncelleme:
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    Biyometrik fotoğraf bir vesikalık fotoğraf türüdür. Kuralları ICAO yani Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından belirlenmiş olan ve dijital ortamda kayıt altına alınan vesikalık fotoğraflardır. Resmî kurumlar tarafından kullanılan bu fotoğraf türünde belirli kurallar aranır. Bu fotoğraf türünde makyaj, saç modeli gibi pek çok detaya dikkat edilir. Peki biyometrik fotoğrafta makyaj olur mu? İşte biyometrik fotoğrafta güzel çıkmak için öneriler.

    Yurt dışına çıkarken kullanılan pasaport ve vizelerde ya da ehliyet gibi resmî evraklarda biyometrik fotoğraf istenir. Bu fotoğraf türünde klasik vesikalık fotoğraflardan daha farklı kurallar vardır. Uluslararası uyumlu ebatlarda ve kurallarda çekilmesi gereken fotoğraflarda yüz hatları tanınmayacak türde makyaj yapmak uygun değildir. Bu nedenle biyometrik fotoğraf çektirirken yaptırılan makyaj konusunda dikkatli olmak gereklidir. Bu noktada biyometrik fotoğrafa makyaj olur mu sorusunun yanıtı aranır.

    Biyometrik fotoğrafta makyaj olur mu?

    Biyometrik fotoğraf, diğer bir adıyla pasaport fotoğrafı, klasik vesikalık fotoğraflara göre daha farklı bir yapıya sahiptir. Pasaport ve ehliyetlerde yer alan biyometrik fotoğraflar, bireylerin uluslararası durumlarda kimliklerinin kolayca tespit edilebilmesi için çekilir. Biyometrik fotoğraf kuralları şu şekildedir:

    • Fon beyaz olmalı
    • Yüzde ve fotoğrafın genelinde gölge olmamalı
    • Yüz fotoğrafta tam ortalanmalı
    • Yüz açık bir şekilde görünmeli
    • Görünümü değiştirebilecek makyajlar ve saç modelleri yapılmamalı

    Biyometrik fotoğraflarda bireyin normal zamanda olduğu gibi görünmesi gerektiği için makyaj yapmak riskli kabul edilir. Yüzü tanınmayacak kadar değiştirecek ağır ve abartılı makyajlar, kontür uygulamaları, abartılı saç modellerinden kaçınmak gerekir. Fotoğrafta doğal ve hafif bir makyaj tercih edilecek ise biyometrik fotoğraf çektirmeden önce makyaj yapılabilir. Ancak bu makyaj doğal görünümü maskelememelidir. Doğal görünümü maskelememek için fondöten belli belirsiz ince bir katman hâlinde uygulanmalıdır.

    Biyometrik fotoğraf makyajında gözleri öne çıkarmak için maskara kullanılabilir. Eyeliner uygulaması yerine de kahverengi göz kalemi ile kirpik dibinde işlemler gerçekleştirerek göz bölgesi vurgulanabilir. Ruj kullanmayı tercih edenler ten rengine yakışacak nude rujla fotoğrafta dudakların daha iyi görünmesini sağlayabilirler.

    Biyometrik fotoğrafta güzel çıkmak için öneriler

    Biyometrik fotoğrafta güzel çıkmak için diğer biyometrik fotoğrafları inceleyerek duruş çalışılabilir, mimiksiz ve düz fotoğraflar olduğu için küçük nüanslar ile fotoğraf daha güzel hâle getirilebilir. Fotoğraf için omuzların rahat ettiği kıyafetler tercih edilmelidir. Kıyafet seçiminde iddialı ve desenli tasarımlardan uzak durulmalıdır. Çekim öncesi sade bir fon önünde kıyafetin nasıl gözüktüğü test edilebilir. Mimiksiz olması gereken fotoğrafta bakışlarla güzel bir ifade yakalanabilmesi için çekim esnasında mutlu bir anı düşünülmelidir. Bu, hırçın ve gergin bakışlardan daha güzel bir seçenek olacaktır.

    Doğal ve dik görünmek için omuzlar hafifçe vücudun arkasına alınmalıdır. Elleri salmak yerine eller kucakta hafifçe yan yana koyulabilir. Dik durmak için kafanın üstünden bir iple, yukarıdan çekildiği hayal edilmelidir. Böylelikle hiç çaba harcamadan vücudun dik kalması sağlanır.

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