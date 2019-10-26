ABD ve Rusya Federasyonu ile yapılan mutabakatlara değinen Destici, "Suriye'nin kuzeydoğusundan, Fırat'ın doğusu dediğimiz bölgeden PKK/PYD/YPG'li unsurların çekilmesini bekliyoruz. Şayet verilen saatler içinde çekilmezlerse Türkiye Cumhuriyeti'nin kahraman ordusu operasyonlara kaldığı yerden devam edecek. Adeta kendi göbeğini kendisi keserek bölgeyi teröristlerden temizleyecek." ifadelerini kullandı.

Partisinin Sakarya İl Başkanlığını ziyaret eden Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte sanayici ve esnafla bir araya geldiklerini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz birlik olmak zorundayız. Birlik olursak fitnenin, ülkeye, devlete, millete karşı gerçekleştirilen saldırıların üstesinden ancak böyle gelebiliriz." dedi.

Suriye'de rejim askerlerinin boşalttığı bölgelere önce DEAŞ'ın, daha sonra da terör örgütü PKK/YPG/PYD unsurlarının girdiğini dile getiren Destici, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz noktada biz bunun bir danışıklı dövüş olduğunu düşünüyoruz. DEAŞ'ı da IŞİD'i de yöneten, kuran hangi güçse PKK/YPG/PYD'yi kuran, destekleyen güç aynı güçtür. Bunda zerre kadar şüphemiz yoktur. Dolayısıyla 'DEAŞ'la mücadele ediliyor' palavrasını artık yutmuyoruz. Şu anda ABD kendi askerlerini, PYD'yi, YPG'yi alıp Suriye'nin güneyine gidiyor. Orada petrol kuyuları var. Derdinin petrol olduğunu bizzat ABD Başkanı Trump'ın ağzından duyduk.

Dertleri ne demokrasi ne barış ne insan hakları ne Suriye'de iç savaşın sona erdirilmesi değil, petrol bekçiliğinden öte bir vizyonları ya da amaçları olmadığını da görmüş olduk."

ABD'nin derdinin Suriye'nin kuzeyinde terör devletçiği kurmak olduğuna dikkati çeken Destici, "Bütün amaç ve gaye bu, ikinci bir İsrail. Şimdi düşmanlıkları, Türkiye bu oyunu bozdu diye. Barış Pınarı Harekatı'nın bir işgal girişimi olarak gösterilmeye çalışılmasının da arkasında bu var." dedi.