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"Biz boş laflar etmiyoruz, icraat yapıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 21:40 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Bakanlığımızca 580 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. Kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşımıza 10,5 milyar lira kira desteği verdik, vermeye devam ediyoruz. Biz bunları yaptık, biz boş, kuru laflar etmiyoruz, icraat yapıyoruz" - "Size hizmet için yorulmadan gecemizi, gündüzümüze katarak çalışacağız. Siz her zaman Cumhurbaşkanımızın, bizlerin arkasında durdurdunuz. Biz de inşallah size hizmet etme aşkıyla çalışacağız"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlıkları tarafından 580 bin konutun dönüşümünün gerçekleştirildiğini belirterek, "Kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşımıza 10,5 milyar lira kira desteği verdik, vermeye devam ediyoruz. Biz bunları yaptık, biz boş, kuru laflar etmiyoruz, icraat yapıyoruz." dedi.

Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gaziosmanpaşa'da vatandaşlara hitap etti.

Bugüne kadar 50'nin üzerinde şehre gittiklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı manifesto çerçevesinde tüm şehri ilgilendiren projeleri yerinde gördüklerini ifade eden Kurum, kentsel dönüşümde 5 yıllık süreçte her yıl 300 bin konut yapmak suretiyle, acil, öncelikli olan 1,5 milyon konutunu dönüşümünü gerçekleştireceklerini söyledi.

Kurum, bu dönüşümü vatandaşlarla birlikte yapacaklarına vurgulayarak, az katlı, mahalle kültürünü yansıtacakları kentsel dönüşüm projelerini hızlı, kararlı şekilde gerçekleştireceklerini ifade etti.

Kentsel dönüşümün başlangıcının 2013'te Gaziosmanpaşa'da verildiğini anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"O günden beri hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm çalışması yürüyor. Bundan yaklaşık 1 ay önce Gaziosmanpaşa'da sorunlu gördüğümüz kentsel dönüşüm projelerinde 4 farklı bölgede TOKİ eliyle 4 bin 400 konut kentsel dönüşüm sürecine girdi. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde, el birliği içerisinde ve en kısa zamanda sağlam, güvenilir yapıları teslim etmek suretiyle kentsel dönüşüm projesini başlattık. Yine Gaziosmanpaşa'da tüm mahallelerde vatandaşımızın ihtiyacı olan TOKİ Başkanlığımız eliyle, İller Bankası Genel Müdürlüğümüz de yüzde 50'ye kadar faiz desteği vermek suretiyle dönüşümü yapmak istiyoruz."

- "Vatandaş gereken cevabı sandıkta verecek"

Bakan Murat Kurum, bazı bölgelerde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projelerine ilişkin bilgi vererek, Kartal'da 9 riskli binayı da kapsamak suretiyle 105 konutun bugün temelini attıklarını hatırlattı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü'nde şehircilikle ilgili hiçbir çalışma yapmadığını ifade eden Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımızca 580 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. Kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşımıza 10,5 milyar lira kira desteği verdik, vermeye devam ediyoruz. Biz bunları yaptık, biz boş, kuru laflar etmiyoruz, icraat yapıyoruz. Çünkü biz size sevdalıyız. Size hizmet için yorulmadan gecemizi, gündüzümüze katarak çalışacağız. Siz her zaman Cumhurbaşkanımızın, bizlerin arkasında durdurdunuz. Biz de inşallah size hizmet etme aşkıyla çalışacağız."

Bakan Kurum, 31 Mart yerel seçimlerinin yaklaştığını hatırlatarak, "O çöp, çamuru, çukuru bitiren AK Parti olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. İnşallah 31 Mart'ta da bu zillet ve illet ittifakına Gaziosmanpaşa gereken cevabı sandıkta verecektir." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum, vatandaşa bez torba dağıttı.

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Anahtar Kelimeler:
31 Mart 2019 yerel seçimler Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Gaziosmanpaşa

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