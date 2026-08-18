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Bize ev temizlik rutininden bahset, seni 100 üzerinden puanlayalım!

Ev temizliği dediğimizde herkesin aklına farklı şeyler gelir. Burada doğru ya da yanlış yöntemler yok. Çünkü her evde farklı bir yaşam tarzı ve düzen vardır. Fakat temel temizlik alışkanlıkları da vardır. Bakalım, bu alışkanlıklara ne kadar sahipsin?

Bize ev temizlik rutininden bahset, seni 100 üzerinden puanlayalım!

Bize ev temizlik rutininden bahset, seni 100 üzerinden puanlayalım!

1/6

Sabah kalktığında dikkatini ilk ne çeker?

Etraftaki dağınıklığa bakarım.
Yatağımı toplamayı düşünürüm.
Kahvemi hazırlamak isterim.
Hiçbir şey düşünmem.
2/6

Evini ne sıklıkla süpürürsün?

Evini ne sıklıkla süpürürsün?
Canım istediği zaman süpürürüm.
Her gün süpürürüm.
Haftada birkaç kez süpürürüm.
Haftada bir süpürürüm.
3/6

Peki, misafirlerinin geleceğini öğrendiğinde ne yaparsın?

Peki, misafirlerinin geleceğini öğrendiğinde ne yaparsın?
Görünen yerleri temizlerim.
Hızlıca toparlanırım.
Dip köşe temizlik yaparım.
Olduğu gibi bırakırım.
4/6

Bulaşıkları ne zaman yıkarsın?

Yemekten hemen sonra.
Aynı gün içinde.
Biraz bekler.
Lavabo dolunca.
5/6

Dolabının içi nasıl görünür?

Dolabının içi nasıl görünür?
Genel olarak düzenli.
Açınca sürprizlerle karşılaşırım.
Biraz karışık.
Renk renk ve kusursuz.
6/6

Son olarak! Temizlik yapınca nasıl hissedersin?

Son olarak! Temizlik yapınca nasıl hissedersin?
Bitince tatmin olurum.
Stres atarım.
Sıkılırım.
Hep ertelemek isterim.
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Anahtar Kelimeler:
temizlik
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