Bize ev temizlik rutininden bahset, seni 100 üzerinden puanlayalım!
Ev temizliği dediğimizde herkesin aklına farklı şeyler gelir. Burada doğru ya da yanlış yöntemler yok. Çünkü her evde farklı bir yaşam tarzı ve düzen vardır. Fakat temel temizlik alışkanlıkları da vardır.
Bakalım, bu alışkanlıklara ne kadar sahipsin?
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Bize ev temizlik rutininden bahset, seni 100 üzerinden puanlayalım!
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Sabah kalktığında dikkatini ilk ne çeker?
Etraftaki dağınıklığa bakarım.
Yatağımı toplamayı düşünürüm.
Kahvemi hazırlamak isterim.
Hiçbir şey düşünmem.
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Evini ne sıklıkla süpürürsün?
Canım istediği zaman süpürürüm.
Her gün süpürürüm.
Haftada birkaç kez süpürürüm.
Haftada bir süpürürüm.
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Peki, misafirlerinin geleceğini öğrendiğinde ne yaparsın?
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