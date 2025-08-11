Bu testte senin yaşını tahmin ediyoruz. Yapman gereken tek şey hafta sonu planlarını ve isteklerini anlatmak, gerisi bizde. Bakalım doğru tahmin edebilecek miyiz...

Bize hafta sonu için planlarından bahset, yaşını tahmin edelim! 1/8 Cumartesi sabahların hangisiyle başlar? Yatakta 12-1'e kadar takılırım. Güzel bir kahveyle tabii ki. Keyifli bir kahvaltıyla başlar. 2/8 Kahvaltı tercihin bunlardan hangisi? 3/8 Cumartesi öğleden sonra programın ne olur? Alışveriş! Kafe veya restoran keşfi! Evde takılmak! 4/8 Bu aktivitelerden hangisi seni daha çok mutlu eder? Reel çekmek. Kitap okumak veya dizi izlemek. Sevdiklerimle buluşmak. 5/8 Peki cumartesi akşamı dışarı çıkar mısın? Tabii ki! Akşam yemeğine çıkarım. Hiç işim olmaz... 6/8 Bir içecek de seçer misin? Soğuk kahve Smoothie Matcha 7/8 Hafta sonu demek... Huzur Aktivite Eğlence 8/8 Son olarak hafta sonu telefonun ekran süresi ne kadardır? 6+ saat 3-4 saat arası 1 saat civarı