KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Bize hafta sonu için planlarından bahset, yaşını tahmin edelim!

Yaşın kaç? Dur söyleme... Çünkü hafta sonu planların ve isteklerin her şeyi anlatıyor. Hadi hemen testi çöz, yaşını tahmin edelim.

Bize hafta sonu için planlarından bahset, yaşını tahmin edelim!
Aybegüm Karakuş (Onedio)

Bu testte senin yaşını tahmin ediyoruz. Yapman gereken tek şey hafta sonu planlarını ve isteklerini anlatmak, gerisi bizde. Bakalım doğru tahmin edebilecek miyiz...

Bize hafta sonu için planlarından bahset, yaşını tahmin edelim!

1/8

Cumartesi sabahların hangisiyle başlar?

Cumartesi sabahların hangisiyle başlar?
Yatakta 12-1'e kadar takılırım.
Güzel bir kahveyle tabii ki.
Keyifli bir kahvaltıyla başlar.
2/8

Kahvaltı tercihin bunlardan hangisi?

3/8

Cumartesi öğleden sonra programın ne olur?

Cumartesi öğleden sonra programın ne olur?
Alışveriş!
Kafe veya restoran keşfi!
Evde takılmak!
4/8

Bu aktivitelerden hangisi seni daha çok mutlu eder?

Bu aktivitelerden hangisi seni daha çok mutlu eder?
Reel çekmek.
Kitap okumak veya dizi izlemek.
Sevdiklerimle buluşmak.
5/8

Peki cumartesi akşamı dışarı çıkar mısın?

Peki cumartesi akşamı dışarı çıkar mısın?
Tabii ki!
Akşam yemeğine çıkarım.
Hiç işim olmaz...
6/8

Bir içecek de seçer misin?

Soğuk kahve
Smoothie
Matcha
7/8

Hafta sonu demek...

Hafta sonu demek...
Huzur
Aktivite
Eğlence
8/8

Son olarak hafta sonu telefonun ekran süresi ne kadardır?

Son olarak hafta sonu telefonun ekran süresi ne kadardır?
6+ saat
3-4 saat arası
1 saat civarı
Anahtar Kelimeler:
yaşam Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.