Bu testte senin yaşını tahmin ediyoruz. Yapman gereken tek şey hafta sonu planlarını ve isteklerini anlatmak, gerisi bizde. Bakalım doğru tahmin edebilecek miyiz...
Bize hafta sonu için planlarından bahset, yaşını tahmin edelim!
1/8
Cumartesi sabahların hangisiyle başlar?
Yatakta 12-1'e kadar takılırım.
Güzel bir kahveyle tabii ki.
Keyifli bir kahvaltıyla başlar.
2/8
Kahvaltı tercihin bunlardan hangisi?
3/8
Cumartesi öğleden sonra programın ne olur?
Kafe veya restoran keşfi!
4/8
Bu aktivitelerden hangisi seni daha çok mutlu eder?
Kitap okumak veya dizi izlemek.
5/8
Peki cumartesi akşamı dışarı çıkar mısın?
6/8
Bir içecek de seçer misin?
8/8
Son olarak hafta sonu telefonun ekran süresi ne kadardır?