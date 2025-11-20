KADIN

2026’ya girmeden önce kendinde değiştirmen gereken şey ne?

Yeni yıl yeni sen moduna girmeden önce, bakalım hangi konuda güncelleme zamanı gelmiş? Her yılın sonunda insan şöyle bir kendini yoklar ya… Ben bu yıldan ne öğrendim? Neleri yanlış yaptım? Neyi değiştirmem lazım? Bu testle sen sadece soruları içinden geldiği gibi cevapla, biz de 2026’ya girerken gerçekten hangi alanda gelişmen gerektiğini söyleyelim!

1/9

2025 yılını tek kelimeyle anlat desek?

2025 yılını tek kelimeyle anlat desek?
Koşturmaca
Değişim
Yorgunluk
Düşünme–yenilenme dönemi
2/9

Bu aralar gün içinde seni en çok zorlayan şey ne?

Bu aralar gün içinde seni en çok zorlayan şey ne?
Zaman yönetimi
Motivasyon bulmak
Hızlı sinirlenmek
Karar verememek
3/9

Bu görsellerden hangisi şu anki ruh haline daha yakın?

4/9

Bir plan yapman gerektiğinde ilk tepkin?

Bir plan yapman gerektiğinde ilk tepkin?
Heyecanlanırım ama uygulamaya koymakta zorlanırım.
Başlarım ama motivasyonum çabuk düşer.
Kafamda bin tane ihtimal belirir, stres olurum.
Planı yaparım ama karar vermem uzun sürer.
5/9

En çok hangi cümleyi söylüyorsun?

En çok hangi cümleyi söylüyorsun?
“Zaman yetmiyor!”
“Yapacağım da… bir başlayamadım.”
“Off, yeter artık!”
“İyi de nasıl yapacağız?”
6/9

Kendini sabote ettiğini en çok hangi durumda fark ediyorsun?

Kendini sabote ettiğini en çok hangi durumda fark ediyorsun?
Çok iş varken telefona dalıp gitmek.
Başlayacağını söyleyip sürekli ertelemek.
Olayları fazla kişisel almak.
Bir şeyi mükemmel yapmak isteyip hiç başlamamak.
7/9

2026’ya nasıl girmek istersin?

2026’ya nasıl girmek istersin?
Daha düzenli
Daha motive
Daha sakin
Daha özgüvenli ve net
8/9

Biri sana eleştiri yaptığında tepkin?

Biri sana eleştiri yaptığında tepkin?
“Ben hallederim ya!” deyip içten içe stres yapmak.
“Haklı olabilir…” deyip bir süre düşünmek.
Biraz alınırım ama sonra geçer.
Hemen savunmaya geçerim.
9/9

Bu fotoğraflardan hangisi “Yeni yıl = yeni ben” hedefini anlatıyor?

