2026’ya girmeden önce kendinde değiştirmen gereken şey ne?

1/9
2025 yılını tek kelimeyle anlat desek?
2/9
Bu aralar gün içinde seni en çok zorlayan şey ne?
4/9
Bir plan yapman gerektiğinde ilk tepkin?
Heyecanlanırım ama uygulamaya koymakta zorlanırım.
Başlarım ama motivasyonum çabuk düşer.
Kafamda bin tane ihtimal belirir, stres olurum.
Planı yaparım ama karar vermem uzun sürer.
5/9
En çok hangi cümleyi söylüyorsun?
“Yapacağım da… bir başlayamadım.”
“İyi de nasıl yapacağız?”
6/9
Kendini sabote ettiğini en çok hangi durumda fark ediyorsun?
Çok iş varken telefona dalıp gitmek.
Başlayacağını söyleyip sürekli ertelemek.
Olayları fazla kişisel almak.
Bir şeyi mükemmel yapmak isteyip hiç başlamamak.
7/9
2026’ya nasıl girmek istersin?
8/9
Biri sana eleştiri yaptığında tepkin?
“Ben hallederim ya!” deyip içten içe stres yapmak.
“Haklı olabilir…” deyip bir süre düşünmek.
Biraz alınırım ama sonra geçer.
