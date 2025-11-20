2026’ya girmeden önce kendinde değiştirmen gereken şey ne?

1/9 2025 yılını tek kelimeyle anlat desek? Koşturmaca Değişim Yorgunluk Düşünme–yenilenme dönemi

2/9 Bu aralar gün içinde seni en çok zorlayan şey ne? Zaman yönetimi Motivasyon bulmak Hızlı sinirlenmek Karar verememek

3/9 Bu görsellerden hangisi şu anki ruh haline daha yakın?

4/9 Bir plan yapman gerektiğinde ilk tepkin? Heyecanlanırım ama uygulamaya koymakta zorlanırım. Başlarım ama motivasyonum çabuk düşer. Kafamda bin tane ihtimal belirir, stres olurum. Planı yaparım ama karar vermem uzun sürer.

5/9 En çok hangi cümleyi söylüyorsun? “Zaman yetmiyor!” “Yapacağım da… bir başlayamadım.” “Off, yeter artık!” “İyi de nasıl yapacağız?”

6/9 Kendini sabote ettiğini en çok hangi durumda fark ediyorsun? Çok iş varken telefona dalıp gitmek. Başlayacağını söyleyip sürekli ertelemek. Olayları fazla kişisel almak. Bir şeyi mükemmel yapmak isteyip hiç başlamamak.

7/9 2026’ya nasıl girmek istersin? Daha düzenli Daha motive Daha sakin Daha özgüvenli ve net

8/9 Biri sana eleştiri yaptığında tepkin? “Ben hallederim ya!” deyip içten içe stres yapmak. “Haklı olabilir…” deyip bir süre düşünmek. Biraz alınırım ama sonra geçer. Hemen savunmaya geçerim.