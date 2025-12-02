Senin ruh eşin hangi hayvan?

1/8
Gün içinde ruh halin genelde nasıl olur?
Telaşlı, endişeli, panik...
Her daim neşeli ve güler yüzlüyümdür.
O günün gidişatına göre değişiyor.
2/8
Ev dekorasyonunda en çok hangi tarzı seversin?
Sıcak renkler, ahşap, yumuşak dokular...
Modern tasarımlar ve açık renkler tercihim.
Bohem ve karışık bir tarz.
3/8
Sabah uyanınca ilk yaptığın şey ne peki?
Hemen perdeleri sıyırır, camı açarım.
Önce bir kahve yapar kendime gelirim.
Telefonu elime alır, yatakta biraz daha kalırım.
Eğer işim yoksa biraz daha uyurum.
Önce ufak bir esneme yapar ardından duşa girerim.
4/8
Giyim tarzını nasıl tanımlarsın?
Casual, bazen de spor-şık.
Koyu tonlar, iddialı parçalar...
Renk renk, desen desen bir gardırobum var!
5/8
Söyle bakalım, aniden taşınman gerekse aşağıdaki şehirlerden hangisini tercih edersin?
6/8
Hafta sonlarını genelde nasıl geçirirsin?
Detaylı bir temizliğe girişirim.
Mutfağa girer, yeni lezzetler denerim.
Arkadaşlarımla plan yaparım.
Masaj ve cilt bakımı yaptırırım.
7/8
Kendini en çok nerede iyi hissedersin?
Kendi evimin sıcaklığında.
Sessiz, sakin bir köşede...
Kalabalık ve canlı ortamlarda.
8/8
Yakın çevren seni nasıl tarif eder?
Uyumlu, enerjisi yüksek ve eğlenceli biri.
Sıcakkanlı ve güven veren biri.
Sessiz, sakin, kendi halinde biri.
Esprili, neşeli ve özgür ruhlu biri.
Soğukkanlı ve mesafeli biri.