Senin ruh eşin hangi hayvan?

Her insanın ruhunda bir hayvan enerjisi vardır. Nasıl giyindiğin, evini nasıl döşediğin, nasıl uyandığın, nasıl dinlendiğin bile ipucu veriyor! Peki senin ruh eşin hangi hayvan? Şimdi testle ruh eşin olan hayvanı birlikte öğrenelim! 👇

1/8

Gün içinde ruh halin genelde nasıl olur?

Genelde sakinimdir.
Telaşlı, endişeli, panik...
Gergin ve agresif!
Her daim neşeli ve güler yüzlüyümdür.
O günün gidişatına göre değişiyor.
2/8

Ev dekorasyonunda en çok hangi tarzı seversin?

Minimal, sade ve temiz.
Sıcak renkler, ahşap, yumuşak dokular...
Koyu tonlar favorimdir.
Modern tasarımlar ve açık renkler tercihim.
Bohem ve karışık bir tarz.
3/8

Sabah uyanınca ilk yaptığın şey ne peki?

Hemen perdeleri sıyırır, camı açarım.
Önce bir kahve yapar kendime gelirim.
Telefonu elime alır, yatakta biraz daha kalırım.
Eğer işim yoksa biraz daha uyurum.
Önce ufak bir esneme yapar ardından duşa girerim.
4/8

Giyim tarzını nasıl tanımlarsın?

Casual, bazen de spor-şık.
Her daim klasik ve sade.
Koyu tonlar, iddialı parçalar...
Renk renk, desen desen bir gardırobum var!
Bohem, salaş bir tarz.
5/8

Söyle bakalım, aniden taşınman gerekse aşağıdaki şehirlerden hangisini tercih edersin?

Miami
Amsterdam
Berlin
Milano
Paris
6/8

Hafta sonlarını genelde nasıl geçirirsin?

Evde film keyfi yaparım.
Detaylı bir temizliğe girişirim.
Mutfağa girer, yeni lezzetler denerim.
Arkadaşlarımla plan yaparım.
Masaj ve cilt bakımı yaptırırım.
7/8

Kendini en çok nerede iyi hissedersin?

Kendi evimin sıcaklığında.
Açık havada!
Sessiz, sakin bir köşede...
Kalabalık ve canlı ortamlarda.
Yolculuk sırasında.
8/8

Yakın çevren seni nasıl tarif eder?

Uyumlu, enerjisi yüksek ve eğlenceli biri.
Sıcakkanlı ve güven veren biri.
Sessiz, sakin, kendi halinde biri.
Esprili, neşeli ve özgür ruhlu biri.
Soğukkanlı ve mesafeli biri.
