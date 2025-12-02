Senin ruh eşin hangi hayvan?

O günün gidişatına göre değişiyor.

Her daim neşeli ve güler yüzlüyümdür.

1/8 Gün içinde ruh halin genelde nasıl olur?

Bohem ve karışık bir tarz.

2/8 Ev dekorasyonunda en çok hangi tarzı seversin?

Eğer işim yoksa biraz daha uyurum.

3/8 Sabah uyanınca ilk yaptığın şey ne peki?

Renk renk, desen desen bir gardırobum var!

Her daim klasik ve sade.

7/8 Kendini en çok nerede iyi hissedersin?