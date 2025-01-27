Bize ilişkinden bahset, date kombini önerelim!

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Başlayalım! Date planlarınızı kim yapıyor?
Ortak bir şekilde karar veriyoruz.
Çok plan yapmıyoruz, spontane gelişiyor.
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İlk buluşmanızı hatırlıyor musun?
Tabii ki, en ince detayına kadar!
Hatırlıyorum ama ayrıntılar biraz bulanık.
Hayal meyal bir şeyler kalmış.
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Partnerinle en çok nerede vakit geçiriyorsunuz?
Dışarıda, park ya da sahil gibi yerlerde.
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İlişkinizi nasıl tanımlarsın?
Oldukça romantik, sevgi dolu.
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Bir date günü nasıl başlar?
Tüm detayları düşünerek özenle hazırlanırım.
Rahat bir kombin seçer, fazla kasmam.
Plan yapmaktan çok o an ne giyiyorsam çıkarım.
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Son sorudayız! Bir date için hazırlanırken en çok dikkat ettiğin şey nedir?
Şık ve etkileyici görünmek.
Partnerim için görünümüme özel bir detay eklemek.