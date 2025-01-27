Bize ilişkinden bahset, date kombini önerelim!

Date kombinin için sorulara geçelim!

1/8 Başlayalım! Date planlarınızı kim yapıyor? Genelde ben planlarım. Ortak bir şekilde karar veriyoruz. Çok plan yapmıyoruz, spontane gelişiyor.

2/8 İlk buluşmanızı hatırlıyor musun? Tabii ki, en ince detayına kadar! Hatırlıyorum ama ayrıntılar biraz bulanık. Hayal meyal bir şeyler kalmış.

3/8 Partnerinle en çok nerede vakit geçiriyorsunuz? Şık restoranlarda. Evde, rahat bir ortamda. Dışarıda, park ya da sahil gibi yerlerde.

4/8 İlişkinizi nasıl tanımlarsın? Oldukça romantik, sevgi dolu. Eğlenceli ve dinamik. Dengeli ve huzurlu.

5/8 Ona hediye seçmekte zorlandığın oluyor mu?

6/8 Bir date günü nasıl başlar? Tüm detayları düşünerek özenle hazırlanırım. Rahat bir kombin seçer, fazla kasmam. Plan yapmaktan çok o an ne giyiyorsam çıkarım.

7/8 Evin en çok zaman geçirdiğiniz yerini seçer misin?