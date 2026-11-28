1. Pencereler daha az açılıyor.

Soğuk havalarda pencereleri açmak istemiyoruz. Ancak ev havalandırılmadığında içeride oluşan toz ve partiküller dışarı atılamıyor, iç mekan havası giderek ağırlaşıyor. Günde birkaç kez yapılacak 5–10 dakikalık kısa havalandırmalar bu birikimi azaltmaya yardımcı olur.

2. Kalorifer petekleri tozu havaya kaldırıyor.

Isınan petekler, çevresindeki havanın yükselmesine ve odada dolaşmasına neden olur. Peteklerin arasında biriken toz da bu hava akımıyla birlikte odaya yayılır. Petekleri kalorifer sezonunun başında ve düzenli aralıklarla temizlemek önemlidir.

3. Kuru havada toz daha uzun süre asılı kalıyor.

Kalorifer sezonunda evdeki nem oranı düşer. Kuru havada ince toz parçacıkları daha hafif hale gelir ve daha uzun süre havada asılı kalabilir. Bu da yüzeylerin daha çabuk tozlanmasına ve havanın ağırlaşmasına neden olur.

4. Kalın tekstiller artıyor.

Kışın evlere serilen halılar, kalın perdeler, battaniyeler ve yün kıyafetler zamanla lif döker. Bu lifler evde biriken tozun önemli bir kısmını oluşturur. Tekstilleri düzenli olarak havalandırmak ve yıkamak toz birikimini azaltır.

5. Evde daha çok vakit geçiriyoruz.

Kış aylarında evde geçirdiğimiz süre uzar. Daha çok hareket, daha çok yemek pişirme ve daha çok kullanılan eşya, evdeki toz ve partikül miktarının artması anlamına gelir.

6. Evcil hayvan tüyleri birikiyor.

Patili dostlarımız da kışın evde daha çok vakit geçirir. Dökülen tüyler ve deri kepekleri hem yüzeylerde hem de havada birikir. Düzenli tarama ve sık temizlik bu birikimi kontrol altında tutmaya yardımcı olur.

7. Dışarıdan taşınan kir.

Yağmurlu ve çamurlu havalarda ayakkabılarla eve giren kir kuruduğunda toza dönüşür. Ayakkabıları kapı girişinde çıkarmak ve kapı önüne paspas koymak, evdeki toz miktarını gözle görülür şekilde azaltır.