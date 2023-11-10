Black Friday 2023 ne zaman, hangi gün? Black Friday (Kara Cuma) bu yıl ne zaman başlayacak ve bitecek?

Black Friday (Kara Cuma) gününe geri sayım devam ediyor. Ülkemiz dışında pek çok ülkede de gerçekleşen Black Friday'de binlerce mağaza ve marka ürünlerini yüksek tutarda indirimle satıyor. Bu indirim günününden faydalanarak alışveriş yapmak isteyen birçok kişi 2023 Black Friday gününü öğrenmek istiyor. İşte Black Friday (Kara Cuma) 2023 başlangıç ve bitiş tarihi...

BLACK FRIDAY 2023 NE ZAMAN?

Black Friday indirimleri bu yıl 24 Kasım 2023 Cuma gününde gerçekleşecek. Birçok mağaza ürünlerini 24 Kasım'da indirimli halleriyle satışa sunacak.

BLACK FRIDAY NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Black Friday, Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü’nden sonra gelen ilk Cuma gününe deniyor. 1932 yılından bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilen Cuma günü, 1961 tarihinden sonra Black Friday yani Kara Cuma olarak adlandırılmış.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran gününden sonraki Cuma günü, dükkanlar erken saatte açılırgeç saatte kapatılırdı. Bir süre sonra yoğun çalışma temposuna indirim kampanyaları da dahil edildi. Bu da birçok kişinin indirimlerden faydalanmak için harekete geçmesine neden oldu. 1961 yılında Black Friday indirimleri sebebiyle Philadelpihia’da insanlar yoğunluktan adım atamayacak hale geldi. Yoğunluktan insanların birbirini ezdiği o yıl, bu etkinlik Black Friday olarak anılmaya başlandı.







