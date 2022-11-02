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Black Friday (Kara Cuma) nedir? 2022 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? Efsane Cuma yaklaşıyor

02.11.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasım ayının gelmesiyle Black Friday araşırmaları hız kazandı. Black Friday, Kara Cuma ya da Efsane Cuma adlarıyla da alınıyor. Bu günde birçok ürün indirimli fiyatıyla müşterilere sunuluyor. Peki Black Friday (Kara Cuma) nedir? 2022 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Black Friday (Kara Cuma) nedir? 2022 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? Efsane Cuma yaklaşıyor

Black Friday için geri sayım başladı. Alışveriş tutkunlarına bayram havası estiren kara cuma gününde binlerce ürünün fiyatlarında indirim yapılıyor. Black Friday vaktinde dünyanın birçok yerinde mağazalar erkenden açılır ve geç kapanır. Peki Black Friday (Kara Cuma) nedir? 2022 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Black Friday 25 Kasım 2022 Cuma günü başlayacak. Bazı markalarda indirim daha erken başlayabiliyor. Ayrıca kampanyalar aralık ayına kadar da sürebiliyor.

Black Friday (Kara Cuma) nedir? 2022 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak? Efsane Cuma yaklaşıyor

BLACK FRİDAY NASIL, NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

ABD'de Şükran günü olan Kasım’ın dördüncü cuma gününü ifade ediyor ve 1952’den bu yana Noel alışveriş sezonunun ilk günü kabul edilerek indirimler yapılıyor.

Dükkanların çok erken bir saatte hava aydınlanmadan açılması ve hava kararmadan da kapanmaması nedeniyle de bu güne 'black' adı veriliyor. Bu tabirin ilk kez Philadelphia kentinde kullanıldığı tahmin ediliyor.

Bu ifade tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedidi.

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black friday kara cuma

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