Black Mirror'un yeni sezonunda yer alan Salma Hayek göğüs dekoltesiyle dikkat çekti

Netflix’in distopik bilimkurgu dizisi 'Black Mirror', uzun bir aranın ardından yeni bölümleri ile geri döndü.

Yine iddialı bölümlere sahne olan dizinin Joan İğrenç Biri bölümünün başrolünde ise efsane oyuncu Salma Hayek de yer alıyor.

Yeni sezonun ilk bölümü 'Joan Is Awful' (Joan İğrenç Biri) ile yapıma katılan oyuncu Hayek, senaryoyu okuduğunda gergin olduğunu ve metnin şok edici anlarla dolu olduğunu söyledi.

“Çok absürt ve çok eğlenceliydi. Kendimin farklı bir versiyonunu oynamak hayatta bir kez karşıma çıkan bir fırsat" diyen güzel oyuncu sosyal medyada diziyle alakalı katıldığı bir davetten anlarını da paylaştı.

Salma Hayek davette yine seksi tarzıyla ilgi odağı oldu. Göğüs dekoltesiyle dikkat çeken güzel oyuncu "Çok güzelsin" yorumları aldı.



