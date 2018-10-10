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Black Ops 4, 15 farklı haritayla geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.10.2018 09:40 | Son Güncelleme

Activision ve Treyarch işbirliğiyle geliştirilen Call of Duty Black Ops 4 hakkında bazı  yeni detaylar ortaya çıktı. İşte oyunun çıkışında yer alacak olan haritalar.

Black Ops 4, 15 farklı haritayla geliyor

Hali hazırda ön siparişte bulunan Call of Duty Black Ops 4, eğer büyük bir aksilik çıkmazsa 12 Ekim’de raflardaki yerini almış olacak. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak yayınlanacak olan oyun, hikaye modu içermeyen ilk Call of Duty oyunu olma özelliğine de sahip.

Hatırlanacağı üzere Treyarch, Call of Duty Black Ops 4’ün geliştirme aşamasında yeterli zaman olmadığı için, hikaye modunu es geçtiklerini açıklamıştı. Elbette bu açıklama oyun severleri tatmin etmedi. Zira Activision tarafından kurulan sistemde, CoD oyunları için 3 farklı stüdyo sırayla çalışıyor. Bu da her bir oyun için 3 senelik zaman diliminin olduğu anlamına geliyor.

Dolayısıyla Activision ve Treyarch muhtemelen hikaye modu olmadan CoD oyununun ne kadar satacağını merak ettiler. Black Ops 4’te bu alandaki kobay oldu.

Sonuç olarak Black Ops 4 tamamen multiplayer ağırlıklı bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Peki oyunda hangi haritalar yer alacak? Bu sorunun yanıtı geçtiğimiz gün ortaya çıktı. Black Ops 4’te 11’i yeni olmak üzere toplamda 15 harita  yer alacak. Listeye aşağıdan göz atabilirsiniz.

Yeni Haritalar

Arsenal
Contraband
Frequency
Gridlock
Hacienda
Payload
Seaside
Icebreaker
Morocco
Militia
Eski Haritalar
Firing Range
Jungle
Slums
Summit
Sonradan Eklenecek Haritalar
Nuketown

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Anahtar Kelimeler:
Black Ops 4 oyun teknoloji

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