Black Shark Helo nihayet resmiyet kazandı

Black Shark ile Black Shark Helo arasındaki en büyük fark ekran konusunda. Yeni Black Shark’ta LCD ekranın yerini AMOLED ekran alıyor. FHD+ çözünürlükteki 6.01 inç ekranda çentik bulunmuyor. Ekranın yenilenme hızı 60 Hz olarak kalmış. Bu yüzden daha yüksek bir yenilenme hızı isteyenlerin Asus ROG Phone veya Razer Phone 2 için beklemiş gerekiyor. Ancak ROG Phone ve Razer Phone 2’nin çok daha yüksek bir fiyat etiketiyle geleceğini unutmamak lazım.

Snapdragon 845 yonga seti kullanan Black Shark Helo’nun teknik özellikleri arasında bir önceki nesilde olduğu gibi 6 veya 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Ancak yeni nesil Black Shark’ta ayrıca 10 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip yeni bir versiyon da bulunuyor.

12 + 20 megapiksel çift arka kameraya ait telefonun selfie kamerası 20 megapiksel. 4000 mAh bataryaya sahip telefonda Quick Charge 3.0 hızlı şarj özelliği bulunuyor. Xiaomi yeni oyun telefonunu Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle satışa sunacak.

Telefon aynı zamanda oyunculara özel aksesuarlar ile geliyor. 6 ve 8 GB RAM’e sahip versiyonlara bir adet analog kontrol aksesuarı eşlik ederken, 10 GB’lık versiyonun her iki tarafında da birer analog kontrol kumandası yer alıyor.

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