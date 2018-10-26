HABER

Black Shark Helo nihayet resmiyet kazandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.10.2018 09:22 | Son Güncelleme

Xiaomi yeni oyun telefonu Black Shark Helo’yu resmen tanıttı. Xiaomi Black Shark Helo oyunculara hitap edecek birçok etkileyici özelliğe sahip.

Black Shark Helo nihayet resmiyet kazandı

Black Shark ile Black Shark Helo arasındaki en büyük fark ekran konusunda. Yeni Black Shark’ta LCD ekranın yerini AMOLED ekran alıyor. FHD+ çözünürlükteki 6.01 inç ekranda çentik bulunmuyor. Ekranın yenilenme hızı 60 Hz olarak kalmış. Bu yüzden daha yüksek bir yenilenme hızı isteyenlerin Asus ROG Phone veya Razer Phone 2 için beklemiş gerekiyor. Ancak ROG Phone ve Razer Phone 2’nin çok daha yüksek bir fiyat etiketiyle geleceğini unutmamak lazım.

Snapdragon 845 yonga seti kullanan Black Shark Helo’nun teknik özellikleri arasında bir önceki nesilde olduğu gibi 6 veya 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Ancak yeni nesil Black Shark’ta ayrıca 10 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip yeni bir versiyon da bulunuyor.

12 + 20 megapiksel çift arka kameraya ait telefonun selfie kamerası 20 megapiksel. 4000 mAh bataryaya sahip telefonda Quick Charge 3.0 hızlı şarj özelliği bulunuyor. Xiaomi yeni oyun telefonunu Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle satışa sunacak.
Telefon aynı zamanda oyunculara özel aksesuarlar ile geliyor. 6 ve 8 GB RAM’e sahip versiyonlara bir adet analog kontrol aksesuarı eşlik ederken, 10 GB’lık versiyonun her iki tarafında da birer analog kontrol kumandası yer alıyor.

ESET ilk UEFI rootkit siber saldırısını keşfetti

PARTNER'Önemli olan kadının yaşı...''Önemli olan kadının yaşı...'
Tasarımı ile büyülediTasarımı ile büyüledi
Battlefield 5 Battle Royale modu 2019’a sarkacakBattlefield 5 Battle Royale modu 2019’a sarkacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Black Shark Helo Black Shark

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Yaşamayanlar dizisi oyuncusu Elit İşcan 'Rol arkadaşım tarafından tacize uğradım'

Yaşamayanlar dizisi oyuncusu Elit İşcan 'Rol arkadaşım tarafından tacize uğradım'

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tim Cook kullanıcı verileri konusunda hassas 

Tim Cook kullanıcı verileri konusunda hassas 

Galaxy S10 sensor delikleriyle geliyor

Galaxy S10 sensor delikleriyle geliyor

RDR 2 çıkmadan, güncelleme haberi geldi

RDR 2 çıkmadan, güncelleme haberi geldi

İşte Destiny 3’ün çıkış tarihi 

İşte Destiny 3’ün çıkış tarihi 

OnePlus 6T microSD hafıza kartı desteğiyle geliyor

OnePlus 6T microSD hafıza kartı desteğiyle geliyor

Tasarımı ile büyüledi

Tasarımı ile büyüledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.