Blackberry tüm varlığını lisans anlaşmalarına yatırıyor

Eskisi kadar popüler olmasa da markanın fikri mülkiyeti hala geçerli. Ayakta kalmalarını sağlayacakları kadar gelir kazanmalarını sağlayan da bu fikri mülkiyet durumu. Şirket tarafından daha sonra doğru olduğu belirtilen yeni bir rapora göre, Huawei, Blackberry’den çoğu güvenlikle ilgili 90 patent satın aldı.

BlackBerry’ye göre, satın alınlar Amerika Birleşik Devletleri’ndeki patentlerle ilgiliydi. Şirket sözcüsü alınan patentleri doğrulamakla birlikte, çok küçük bir işlem gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bir patent avukatına göre, satın alma, güvenlikle ilgili patentlerin yanı sıra temel işlevlerle ilgili bazı içerikleri de bünyesinde barındırıyor. Görünüşe göre Huawei, Blackberry’den telefonun yönüne bağlı olarak metnin nasıl sunulacağı, GPS verilerinin nasıl elde edileceği gibi bilgiler de satın almış.

BlackBerry CEO’su John Chen, şirketin artık akıllı telefon işinden yazılım dünyasına geçtiğini söyledi. Şirket şu anda, tüm varlığını lisans anlaşmalarına yatırıyor. Marka aynı zamanda mevcut patentleri satıyor ya da fikri mülkiyetini uygun ücret almadan kullanan Facebook ve Twitter gibi şirketlere dava açıyor. Varlığını bu şekilde sürdüren marka bakalım önümüzdeki yıllarda neler yapacak.

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