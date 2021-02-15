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BlackBerry yeni bir amiral gemisi modeli geliştiriyor

15.02.2021 09:10 | Son Güncelleme:
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BlackBerry yeni bir amiral gemisi modeli geliştiriyor

Akıllı telefonlar sektörü domine etmeden önce cep telefonu pazarına hakim isimler tamamen farklıydı. Günümüzde ise mobil pazarda Apple, Samsung, Xiaomi ve Oppo gibi isimlerin başı çektiğini görüyoruz.

Fakat tuşlu telefonların hakim olduğu dönemde sektörün liderliğini açık ara yürüten isim Nokia’ydı. Her bütçeye uygun modeller geliştiren Nokia’yı takip eden isim ise Blackberry’di.

Kendine has tarzı, farklı bir yapısı ve premium çizgisindeki kalitesi BlackBerry’i rakiplerinden farklı kılmayı başarıyordu. Fakat akıllı telefonlara geçiş sürecinde BlackBerry’i de kaybettik.

Şu sıralar var olmak ile yok olmak arasındaki ince çizgide gidip gelen Kanada merkezli akıllı telefon üreticisinin yeni modeller üzerinde çalıştığı iddia edildi.

BLACKBERRY FİZİKSEL TUŞ TAKIMINDAN VAZGEÇMİYOR

Üstelik BlackBerry’nin yeni modellerinden birisinin üst segmente hitap edeceği ve 5G desteği de sunacağı söyleniyor. İşin en güzel kısmı ise bu modelde de klasikleşen fiziksel tuş takımı olmaya devam edecek.

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Artık bu fiziksel tuş takımının Kanadalı üreticinin imzası gibi algılandığını belirtmemiz gerekiyor. Elbette bu devirde fiziksel bir klavyeye ne derece ihtiyaç olduğu sonuna kadar tartışmaya açık bir konu. Fakat dediğimiz gibi BlackBerry’i seven kullanıcılar için fiziksel tuş takımının telefonda yer alacak olması sevindirici bir detay.

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