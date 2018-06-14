Blog yazarı Chessie King takipçilerinin her isteğini yerine getirdi bakın ortaya ne çıktı

Gerçekten fit bir vücuda sahip olmak zor bir iş. Ancak sanal alemde, doğru açıyı kullanarak çektiğiniz fotoğraflarla fit bir vücuda sahipmiş gibi yapmak kadar kolay bir şey yok. Çok sayıda uygulama, birkaç tıklama ile birkaç dakika içinde tüm kusurlarımızı yok edebiliyoruz. Yalnızca duruş, aydınlatma, kıyafet ve kamera açısı ayarlanarak en mükemmel vücut ölçülerine veya hatlarına sahip olmak işten bile değil.

Fit vücutlar, mükemmel kalçalar Instagram dünyasını ele geçirmiş durumda. ABD'nin Miami şehrinde yaşayan fitness bloggerı online görülen her şeye inanılmaması gerektiğini tüm dünyaya anlatmaya çalışıyor.

5 yıl önce, Chessie, oldukça sınırlı besleniyor, yiyeceklere karşı koyabildiği için kendiyle gurur duyuyordu. Spor salonunda saatlerini aç karnına geçiriyor ve çok zayıftı. Bugün, Chessie yiyecekleri ve vücudunu çok seviyor. Ancak internet trolleri onun bu görünümünü şişman ve çirkin bularak eleştiriyor. Chessie de internet üzerinde zorbalıkla mücadele eden bir organizasyon olan Cybersmile'ın yardımıyla, bir deney yapmaya ve tüm takipçileri için “mükemmel” olmaya karar verdi.