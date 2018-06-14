Blog yazarı Chessie King takipçilerinin her isteğini yerine getirdi bakın ortaya ne çıktı

Gerçekten fit bir vücuda sahip olmak zor bir iş. Ancak sanal alemde, doğru açıyı kullanarak çektiğiniz fotoğraflarla fit bir vücuda sahipmiş gibi yapmak kadar kolay bir şey yok. Çok sayıda uygulama, birkaç tıklama ile birkaç dakika içinde tüm kusurlarımızı yok edebiliyoruz. Yalnızca duruş, aydınlatma, kıyafet ve kamera açısı ayarlanarak en mükemmel vücut ölçülerine veya hatlarına sahip olmak işten bile değil.
Fit vücutlar, mükemmel kalçalar Instagram dünyasını ele geçirmiş durumda. ABD'nin Miami şehrinde yaşayan fitness bloggerı online görülen her şeye inanılmaması gerektiğini tüm dünyaya anlatmaya çalışıyor.
5 yıl önce, Chessie, oldukça sınırlı besleniyor, yiyeceklere karşı koyabildiği için kendiyle gurur duyuyordu. Spor salonunda saatlerini aç karnına geçiriyor ve çok zayıftı. Bugün, Chessie yiyecekleri ve vücudunu çok seviyor. Ancak internet trolleri onun bu görünümünü şişman ve çirkin bularak eleştiriyor. Chessie de internet üzerinde zorbalıkla mücadele eden bir organizasyon olan Cybersmile'ın yardımıyla, bir deney yapmaya ve tüm takipçileri için “mükemmel” olmaya karar verdi.
İlk olarak, Instagram'da iç çamaşırıyla yer aldığı bir hikaye yayınladı. Başkalarının söylediklerini umursamadığını hissettiğini söyledi. Ancak bazı yorumlar Chessie'i yağ olarak adlandırdı.
THIS IS ME. THIS IS MY BODY ????????♀️ No flattering angles, no flattering lighting, just me & my body feeling on top of the ????. We all have days where we feel super duper good but we don’t share them enough. I want YOU to feel confident enough to dance around in your underwear & embrace any wobble you have! A few years ago I would never have posted this, all I cared about back then was being the leanest I could, going to the gym as many times as I could a week & counting every calorie I ate ???? Even at my smallest, when I was training the most & eating the least, I just wanted to cover up my body because it wasn’t my idea of ‘perfect’ ????????♀️ Now my priority is to be happy & comfortable in my own skin, & today I appreciate my body & what it does for me. We were not made to be Barbie dolls who LOOK insanely good 24/7, we were made to be HUMAN & we should all be allowed to FEEL insanely good 24/7. Come at me keyboard warriors, you can say what you want but nothing will knock me down ????????????????
Chessie, takipçileri için “sakıncaları” giderdi ve kendini ince bir bele sahipmiş gibi fotoğrafladı.
Ancak kullanıcılar, Chessie’nin “büyük kolları” nedeniyle bu fotoğrafı beğenmediler. Chessie'de kollarını incelttii
Bu kez, takipçiler “bacaklarını” beğenmedi ve hemen bacaklarını değiştirdi.
Sonra insanlar “gür kaşlarını” eleştirmeye başladılar, böylece Chessie onları silmeye karar verdi.
Takipçiler Chessie'nin burnunu, gözlerini, saçlarını ve kalçalarını eleştirmeye devam etti, böylece istedikleri her şeyi düzeltmeye çalıştı.
Dudaklarını takipçilerinin isteklerine göre büyüttü. Ancak Chessie ne yaptıysa Instagram kullanıcılarına beğendiremedi.
Genç kız bütün değişimlerin ardından böyle görünüyordu. Chessie, "Her trol için vücudumuzu değiştirirsek, her bir siber kabadayıyı dinlersek, canavar olurduk'' diyerek yaptığı deneyi sonlandırıyor.
If we changed our body for every troll, listened to every cyber bully, we would be monsters. Whether you have 23 followers or 3 million, NO ONE should have to deal with regular hate online. Watch my highlighted stories to see how my body ended up looking like this • #TrollingIsUgly not you ❤️????????
Bugünün güzellik standartları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Okuyucu Yorumları 0 yorum