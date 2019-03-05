"Blokzinciri birçok sektörü dönüştürecek"

İSTANBUL (AA) - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, yenilikçi teknolojileri anlamak için öncelikle teknolojinin felsefesini kavramak gerektiğine vurgu yaparken blockchainin (blokzinciri) sadece finans sektörüyle ilgili olmadığını, birçok sektörü dönüştürecek bir yapıda olduğunu söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bilişim Sektör Kurulu tarafından düzenlenen "Blokzincir ile Paradigma Değişimi" paneli düzenlendi. Canko, etkinlikte blokzinciri teknolojileri hakkında bir sunum yaptı.

Yenilikçi teknolojileri anlamak için öncelikle teknolojinin felsefesini kavramak gerektiğini anlatan Canko, blokzincirinin sadece finans sektörüyle ilgili olmadığını, birçok sektörü dönüştürecek bir yapıda olduğunu kaydetti.

Canko, blokzincirinin bireyler ya da kurumlar arasında yapılan tek seferlik ya da devamlı karşılıklı işlemleri daha hızlı ve şeffaf bir şekilde yapmaya olanak sağladığını anlattı.

Carrefour'ların markette sattığı ürünlerin geçmişini tüketiciye blokzinciri teknolojisiyle sunduğunu söyleyen Canko, "Örneğin marketteki tavukların hepsinin üstünde yazar neredeyse; organik, gezen tavuk... Hepsi şöyle, hepsi böyle de, biz emin miyiz? İşte bu projede markette satılan tavuğun nerede hangi mezbahada kesildiği, ne zaman yolunduğu, hangi bölgede gezdiği, ne tür yemler yediğine varana kadar tüm künyesini markette müşterilerine sunuyor." diye konuştu.