Bluetooth’lu nabız ölçer kemer

Kablosuz kalp atış hızı ölçümü ve akıllı telefonlar üzerinden gerçek zamanlı aktarım olanağı sağlayan Tchibo Bluetooth Nabız Ölçer Kemer; aktif spor yapanların vazgeçilmezi olan; Runtastic, adidas MiCoach, RunKeeper, Endomondo, Runmeter gibi birçok fitness uygulaması ile uyumlu çalışma özelliğine sahip.
Egzersiz gelişimini analiz etmek, nabız ölçerek başarıyı görünür yapmak Nabız Ölçer Kemer ile çok kolay. Cihazın çıkarılabilir, su sıçramasına dayanıklı vericisi Bluetooth 4.0 sayesinde hızlıca ve enerji tasarrufu yaparak iPhone 4S’ten itibaren ve Android cihazlardan Bluetooth ve Android-Version 4.3 üzerinden veri taşıyabilir. Ölçüm cihazının elastik göğüs kemerinin genişliği yaklaşık 72 ile 110 cm arası ayarlanabilir.
Spor yaparak hiçbir cihaza bağımlı kalmadan özgürce ölçümlemeniz için önerilen Tchibo Bluetooth Nabız Ölçer Kemer 129,95 TL fiyatla satışta.
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