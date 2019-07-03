BM'den şaşkına çeviren açıklama! Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Washington merkezli Brookings Enstitüsünde konuşan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, Kaşıkçı cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Callamard, cinayetin iddia edildiği gibi "kişisel ve özel" sebeblerin aksine Suudi Arabistan yönetiminin bizzat bilgisi ve talimatı doğrultusunda işlendiğini, bu yönde bir çok delilin mevcut olduğunu söyledi.

Cinayetin en az 48 saat öncesinden planlandığını, cinayeti işleyen Suudi yetkililerin ise ülkelerinden sunulan kaynaklarla Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Türkiye'ye özel jetle gelip, diplomatik pasaportla girdiler. Cinayeti işledikleri gibi tüm delilleri yok etmeye çalıştılar." diye konuştu.

"SUUDİ YÖNETİME ODAKLANMAK DAHA ÖNEMLİ"

Callamard, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın cinayetle direkt ilişkisine dair delillerin bulunduğunu fakat cinayete yönelik Suudi yönetiminin tamamına odaklanmanın daha önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Suudi Veliaht Prensin cinayetle direkt ilişkisi var ama raporda sadece buna odaklanmadım. Ana konu, bireylerden daha çok Suudi hükümetinin bunun arkasında olması. Ülkedeki siyasi ve aktivistlerin tutukluluğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu daha önemli."