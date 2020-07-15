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  4. BM'den 'Suriye'de Kovid-19 vakaları artıyor' uyarısı

BM'den 'Suriye'de Kovid-19 vakaları artıyor' uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.07.2020 21:12 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı uyarısında bulundu.

BM'den 'Suriye'de Kovid-19 vakaları artıyor' uyarısı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, "Ülkede Kovid-19 vakalarının artmasından endişeliyiz." dedi.

Rejim kontrolündeki bölgelerde Kovid-19 bulaşanların sayısının 439'a çıktığını ve 21 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Dujarric, Suriye'nin kuzeybatısında 8 vaka, kuzeydoğusunda ise biri ölü, 6 vaka görüldüğünü söyledi.

Dujarric, Suriye'de Kovid-19 vaka sayısı diğer ülkelere göre düşük olsa da sayının artmasının özellikle çok sayıda kişinin yerinden edildiği bölgelerde çok yüksek risk teşkil ettiği uyarısı yaptı. (AA)

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