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BM: Gazze’de nüfusun neredeyse tamamı açlıkla karşı karşıya

17.11.2023 11:33 | Son Güncelleme:
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BM Dünya Gıda Programı (WFP) dün yaptığı açıklamada Gazze’de gıda sisteminin çökmesi sebebiyle vatandaşların açlıkla karşı karşıya kaldığını belirterek, nüfusun neredeyse tamamının gıda yardımına ihtiyacı olduğu konusunda uyardı. 

BM: Gazze’de nüfusun neredeyse tamamı açlıkla karşı karşıya

WFP, yaptığı açıklamada çatışmaların başlangıcından bu yana gerekli gıda malzemelerinin yalnızca yüzde 10’unun Gazze'ye girmesiyle birlikte, Gazze Şeridi'nin büyük bir gıda açığı ve yaygın bir açlıkla karşı karşıya olduğunu ve neredeyse tüm nüfusun ‘çaresizce’ gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtti. WFP, büyük bir sorun olan yakıt sıkıntısı sebebiyle bölgede faaliyet gösteren son fırının da kapandığını teyit etti. Yakıt sıkıntısının birçok faaliyeti durdurma noktasına getirdiğinin altını çizen WFP, “Yakıt sıkıntısı aynı zamanda gıda yardımı da dahil olmak üzere insani yardım dağıtımını ve operasyonlarını da sekteye uğratıyor. Salı günü Mısır'dan gelen kamyonlar Gazze'ye malzeme boşaltırken bile, dağıtım araçları için yeterli yakıt olmaması sebebiyle barınaklardaki sivillere ulaşamadı” dedi.

1129 KAMYONUN SADECE 447’SİNDE GIDA VARDI

WFP, 21 Ekim’de Refah Sınır kapısının açılmasıyla Gazze’ye giren 1.129 yardım kamyonundan yalnızca 447’sinin gıda malzemesi taşıdığını belirterek hacmin yetersiz kaldığını ifade etti. WFP gıda altyapısı hakkında, “Gazze'deki gıda altyapısı artık işlevsel değil; WFP'nin sözleşme yaptığı mağazaların yalnızca yüzde 25'i açık kalıyor ve diğerlerinde temel gıda maddeleri tükenmiş durumda. Yerel pazarlar tamamen kapandı. Bulunabilen küçük miktarlardaki yiyecekler endişe verici derecede şişirilmiş fiyatlarla satılıyor ve yemek pişirme yeteneği olmadan pek işe yaramıyor, bazılarını günde bir öğünle hayatta kalmaya zorluyor. Şanslı olanlar sadece konserve yiyeceklerden biraz daha fazlasına sahip, ancak bazı insanlar çiğ soğan ve pişmemiş patlıcan tüketmeyi de tercih ediyor” açıklamasını yaptı.

“İNSANLAR AÇ KALIYOR”

WFP Filistin Temsilcisi ve Ülke Direktörü Samer Abdeljaber siviller arasında gittikçe büyüyen açlıkla ilgili, “Gıda tedarik zincirlerinin çöküşü, insanların temel ihtiyaçlardan mahrum kaldığı, zaten vahim bir durumda feci bir dönüm noktasıdır” dedi. Abdeljaber yakıta erişim konusunda, “Yakıta erişim olmadan, ekmek sağlama yeteneğimiz yok Gıdanın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ciddi şekilde tehlikeye girdi ve Gazze'de hayat durma noktasına geldi. İnsanlar aç kalıyor” ifadelerini kullandı.

DHA

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Gazze birleşmiş milletler
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