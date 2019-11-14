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BM Genel Sekreteri Guterres: "Kıbrıs barış sürecine yönelik hava giderek kötüleşiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 23:28 | Son Güncelleme

"Müzakere sürecine geri dönülmesine yardımcı olacak yollar aramaya devam edeceğim. Nihayetinde çözüm iki tarafın elinde" - "Kıbrıs ve çevresindeki doğal kaynaklar, karşılıklı olarak kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir çözüm için güçlü neden teşkil ediyor ve daha derin bölgesel iş birliğini ilerletmeye hizmet edebilir"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, hazırladığı Kıbrıs raporunda, ''Barış sürecine yönelik hava Kıbrıs ve çevresinde devam eden gerginlikler nedeniyle bu süreçte kötüye gitti ve iki taraf (müzakereleri başlatacak) referans kavramları üzerinde hala anlaşamadı.'' değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, Kıbrıs'ta 11 Nisan-30 Ekim tarihlerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerini içeren raporunu yarın BM Güvenlik Konseyi'ne sunacak.

AA muhabirinin ulaştığı raporda Guterres, sahadaki durumun giderek karmaşık bir hal aldığı uyarısında bulunarak, bu durumun uzun süre ara verilen siyasi süreç ve geleceği çevreleyen belirsizlikle de bağlantılı olduğuna işaret etti.

Ateşkes hattında 2018'den beri sık sık yaşanan anlaşmazlılar ve her iki tarafın da izinsiz inşaat faaliyetlerinin gerginliği artırabileceği ve zamanla tampon bölgedeki statükonun değişimine neden olabileceği uyarısı da yapan Guterres, Kapalı Maraş'ta yaşanan gelişmelerinin de gerginliği artırdığını kaydetti.

KKTC'nin Kapalı Maraş'ta bilimsel bir envanter çalışması yapacağı kararının ardından Güney Kıbrıs Rum kesiminin konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne taşıdığı ve konseyin 9 Ekim'de söz konusu durumu görüştüğü hatırlatılan raporda, BMGK'nin Kapalı Maraş'a ilişkin hiçbir tarafın çözüm bulunmadan bir adım atmaması yönündeki kararına atıfta bulunuldu.

Gerginliğin tırmanmasına neden olan hidrokarbon aranması konusunda tarafların ortaya koyduğu farklı tekliflere rağmen görüş ayrılıklarının devam ettiği vurgulanan raporda, Guterres, ''Barış sürecine yönelik hava Kıbrıs ve çevresinde devam eden gerginlikler nedeniyle bu süreçte kötüye gitti ve iki taraf (müzakereleri başlatacak) referans kavramları üzerinde hala anlaşamadı.'' değerlendirmesi yaptı.

Dünya Bankası tarafından yapılan ankete de yer verilen raporda, anket sonuçlarının hem Rum kesimi hem de Kıbrıs Türklerinin mevcut durumun ''kabul edilemez'' olduğu görüşünde olduğunu ortaya koyduğuna işaret edildi.

Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un bu süreçte Kıbrıs'ı 6 kez ziyaret ettiği ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'den yetkililerle de görüşmeler yaptığı ifade edilen raporda, Guterres ''Müzakere sürecine geri dönülmesine yardımcı olacak yollar aramaya devam edeceğim. Nihayetinde çözüm iki tarafın elinde.'' değerlendirmesinde bulunuldu.

Hidrokarbon aranmasına yönelik gelişmeleri endişe ile yakından takip ettiğini belirten ve taraflara gerginlikten kaçınma itidal göstermeleri çağrısı yapan Guterres, ''Kıbrıs ve çevresindeki doğal kaynaklar, karşılıklı olarak kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir çözüm için güçlü neden teşkil ediyor ve
daha derin bölgesel iş birliğini ilerletmeye hizmet edebilir.'' ifadesine yer verdi.

Guterres, 25 Kasım'da Almanya'nın Berlin kentinde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.

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Guterres Kıbrıs rapor

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