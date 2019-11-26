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BM Genel Sekreteri Guterres: "Liderler çözüme ulaşmadaki bağlılık ve kararlılıklarını yeniden teyit etti"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2019 10:08 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Berlin’de gerçekleşen 3’lü zirvede liderlerin çözüme ulaşmadaki bağlılık ve kararlılıklarını yeniden teyit ettiklerini söyledi.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, dün akşam Almanya’nın başkenti Berlin’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri Guterres: "Liderler çözüme ulaşmadaki bağlılık ve kararlılıklarını yeniden teyit etti"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Berlin’de gerçekleşen 3’lü zirvede liderlerin çözüme ulaşmadaki bağlılık ve kararlılıklarını yeniden teyit ettiklerini söyledi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, dün akşam Almanya’nın başkenti Berlin’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Akşam yemeği öncesinde Guterres, Anastasiadis ve Akıncı ile 20’şer dakika ayrı ayrı görüştü. Ardından üçlü görüşme, liderlerin de kaldığı Berlin’deki Adlon Kempinski otelde gerçekleştirildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirve sonrası sonrası açıklama yaptı. Guterres, "Rum lider Sayın Nikos Anastasiadis ve Kıbrıslı Türk lider Sayın Mustafa Akıncı ile Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması yönündeki çabalara ilişkin durum değerlendirmesi yapmak amacıyla gayri resmi bir görüşme gerçekleştirdim. Odaklanılmış ve samimi bir görüşme oldu. Her iki lider girişimimi memnuniyetle karşılayarak, iki kesimli, iki toplumlu ve BM Güvenlik Konseyi’nin 716 (1991) sayılı kararının 4. operatif paragrafı dahil olmak üzere tüm ilgili Güvenlik Konseyi kararlarında tanımlandığı şekliyle siyasi eşitliğe sahip bir federasyona dayalı çözüme ulaşmadaki bağlılık ve kararlılıklarını bana yeniden teyit ettiler" dedi.
"Kıbrıslı Türk lider ve Kıbrıslı Rum lider, aciliyet duygusu ile hareket ederek, Kıbrıs sorununa öngörülebilir bir gelecekte kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunmasının her iki toplumun esenliği açısından önemli olduğu ve statükonun sürdürülebilir olmadığı konusunda mutabık kaldılar" ifadelerini kullanan Guterres, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kıbrıslı Rum lider ve Kıbrıslı Türk lider, 11 Şubat 2014 tarihli Ortak Açıklama, geçmiş yakınlaşmalar, ve kapsamlı çözüm yolunu açacak bir stratejik anlaşmaya varılabilmesini sağlamak için 30 Haziran 2017’de sunduğum altı maddelik çerçeveye olan bağlılıklarını teyit ettiler. Bu görüşmeler ışığında, aşamalandırılmış, anlamlı ve sonuç odaklı olacak müzakerelere uzlaşılmış bir başlangıç noktası teşkil edecek referans şartlarına mümkün olan en erken fırsatta ulaşmak için çaba ortaya koymayı kararlaştırdım. Bu bağlamda, Kıbrıslı Türk lider ve Kıbrıslı Rum lider ve Garantör güçler ile uygun bir aşamada gayri resmi 5+BM bir görüşme yapma olasılığı üzerinde çalışmayı taahhüt ettim. Bu seferki sürecin farklı olması gerektiği kabul edilmiştir. Bu görüşmenin gerçekleştirilmesindeki desteğinden dolayı Almanya Federal Cumhuriyeti hükümetine teşekkürlerimi iletmek isterim.”

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