HABER

BM Genel Sekreterinden "uluslararası insani hukuk" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 22:56 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, savaşların kurbanlarının siviller olduğunu belirterek, uluslararası insani hukukun erozyona uğradığını söyledi - Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı sınır ötesi insani yardım operasyonlarında Türkiye'nin ana koridor olmaya devam ettiğini vurguladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, savaş ve çatışmaların kurbanlarının büyük çoğunluğunun siviller olmaya devam ettiğini belirterek, uluslararası insani hukukun erozyona uğradığını söyledi.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde silahlı çatışmalarda sivillerin korunmasının görüşüldüğü oturumda yaptığı konuşmada, sivillerin korunmasına yönelik uygulamaların güçlendirildiğine ancak buna rağmen önlemlerin uygulamaya konulmadığına dikkati çekti.

Çatışmalarda kurbanların büyük çoğunluğunu sivillerin oluşturduğuna işaret eden Guterres, sivillerin, en büyük bedeli ödemeye devam ettiği savaş ve çatışmalarda uluslararası insani hukukun erozyona uğradığı uyarısında bulundu.

Guterres, ''Sadece 2018'de Afganistan, Irak, Mali, Güney Sudan, Somali ve Yemen 'de 22 bin 800 sivil öldü ve yaralandı.'' dedi.

Suriye'nin kuzey batısında İdlib'de okullara, hastanelere ve pazar yerlerine ve yerlerinden edilen sivillerin kaldığı kamplara hava saldırları düzenlediğini ifade eden Guterres, tüm çatışma bölgelerinde ölen ve yaralananların yüzde 90'ının yine siviller olduğunu söyledi.

Guterres, insani yardım çalışanlarının de çatışmalarda hedef alındını kaydederek, çatışma bölgelerinde 369 insani yardım çalışanın kaçırıldığını, öldüğünü ya da yaralandığını ifade etti.

Aç bırakma ve cinsel şiddetin de savaş aracı olarak kullandığına dikkati çeken Guterres, çatışmalarda sivillerin korunması ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısını yineledi.

- "İnsani yardım operasyonlarının yüzde 80'i Türkiye sınırı üzerinden yapılıyor

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da oturumda bir konuşma yaptı.

Sinirlioğlu, milyonlarca sivilin çatışmaların kurbanı olmaya devam ettiğine, sivillerin zorla yerinden edildiğine ve işkenceye maruz kaldığına dikkati çekerek, okullara ve hastanelere yönelik saldırıların ise durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Suriye'de rejimin son haftalarda İdlib'deki uluslararası insani hukuk ihlallerine de değinen Sinirlioğlu, bu durumun bölge ve ötesinde de insani ve güvenlik konuları açısından büyük sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Sinirlioğlu, "Türkiye, BM'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı sınır ötesi insani yardım operasyonlarında ana koridor olmaya devam ediyor ve tüm sınır ötesi insani yardım operasyonlarının yüzde 80'i Türkiye sınırı üzerinden yapılıyor." dedi.

Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali
Binali Yıldırım: 23 Haziran'da bu mübarek şehrin belediye başkanı olacağımBinali Yıldırım: 23 Haziran'da bu mübarek şehrin belediye başkanı olacağım
Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildiGri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Guterres Sinirlioğlu

En Çok Okunan Haberler

Ve Abdullah Avcı imzayı atıyor!

Ve Abdullah Avcı imzayı atıyor!

PFDK'dan şampiyonluk maçı için flaş karar!

PFDK'dan şampiyonluk maçı için flaş karar!

Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

TBMM'de gerekçeli karar gerginliği! AK Partili ve CHP'li vekiller birbirine girdi

TBMM'de gerekçeli karar gerginliği! AK Partili ve CHP'li vekiller birbirine girdi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Kütahya'da 15 yaşındaki çocuğa sosyal medyadan tacize tutuklama

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

En acı bekleyiş! Aracın başından ayrılmadı

En acı bekleyiş! Aracın başından ayrılmadı

Muğla'da feci olay! Sinir krizi geçirdiler

Muğla'da feci olay! Sinir krizi geçirdiler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde üç günde ikinci intihar

Köprüde üç günde ikinci intihar!

Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.