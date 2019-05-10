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BM İdlib'de 50 bin kişiye gıda yardımını askıya aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 14:23 | Son Güncelleme

BM, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde güvenlik kaygıları nedeniyle 50 bin kişiye aylık gıda yardımlarının askıya alındığını duyurdu - WFP Sözcüsü Herve Verhoosel: - "WFP ve BM, çatışan tüm taraflara şiddetin azaltılması ve Türkiye ile Rusya arasında 2018'de imzalanan ateşkes anlaşmasına uyulması çağrısında bulunuyor"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçlerinin saldırılarını yoğunlaştırdığı "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde güvenlik nedeniyle 50 bin kişiye aylık genel gıda dağıtımının askıya alındığını bildirdi.

Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "WFP ve BM, çatışan tüm taraflara şiddetin azaltılması ve Türkiye ile Rusya arasında 2018'de imzalanan ateşkes anlaşmasına uyulması çağrısında bulunuyor." dedi.

WFP ve ortaklarının "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde güvenlik durumunun izin verdiği yerlerde ihtiyaç sahibi sivillere hazır gıda paketleri dağıtmaya ve sıcak yemek hizmetlerine devam ettiği bilgisini paylaşan Verhoosel, saldırıların yoğunlaştığı bölgelerde bu hizmetleri artık veremediklerini vurguladı.

Sözcü Verhoosel, İdlib bölgesinde (Serakib, Cisr eş Şuğur, Maretunnuman, Kefer Nubul), mevcut güvenlik kaygıları nedeniyle 50 bin kişiye aylık genel gıda dağıtımının askıya alındığını söyledi.

Verhoosel, tarafları sivillerin korunmasına ve uluslararası hukuka saygı duymaya davet etti.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen şiddetli saldırılarına devam ediyor.

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