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BM Libya Özel Temsilcisi Selame, Mısır'da Libya krizini görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 23:29 | Son Güncelleme

BM Libya Özel Temsilcisi Selame, Mısır'da Libya krizini görüştü

KAHİRE (AA)- Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Libya'da yaşanan krizi görüştü.

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Selame'nin Ebu Gayt ile görüşmesinde, Libya'daki son askeri, siyasi ve güvenlikle ilgili gelişmelerin yanı sıra Trablus'taki çatışmaların durdurulması çabalarının güçlendirilmesi konularının ele alındığı belirtildi.

Selame ve Ebu Gayt'ın, Libyalı tarafların daimi bir ateşkese ön hazırlık olarak derhal gerginliği hafifletmeye başlaması konusunda hemfikir olduğu ifade edilen açıklamada, Libya krizine askeri bir çözüm bulunmadığı için BM'nin desteklediği siyasi sürece geri dönmenin zorunlu olduğu vurgulandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Selame'nin Bakan Şukri ile Libya krizinin siyasi yollarla çözülmesi konusunu ve son gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, görüşmede krizin çözümü için siyasi sürecin etkinleştirilmesi ve Libya'da güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame mısır

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