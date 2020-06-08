BM: Libya'da intikam amaçlı yağma yapılıyor

UMH'ye iddiaları detaylı bir şekilde inceleme çağrısı yapan UNSMIL'in 7 Haziran'da yaptığı açıklamada, Tarhuna ve Alasabaa'daki özel mülklerin ve kamusal alanların "misilleme amaçlı" yağmalandığı belirtiliyor:

Birleşmiş Milletler'in Libya misyonu, Tarhuna, Alasabaa ve Trablus'un güneyindeki yerleşim yerlerinde 16 binden fazla kişinin evlerini terk ettiğini duyurdu.

UMH Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili ise, Tarhuna'ya girdiklerinde 100'den fazla ceset bulduklarını açıkladı.

Ardından, Tarhuna'da çekildiği iddia edilen birçok video internette yayımlandı. Bu videolarda dükkanların yağmalandığı, Hafter'e yakınlığıyla bilinen ailelerin evlerinin yakıldığı görülüyor.

"UNSMIL, Libya'daki şiddet döngüsünden zarar gören siviller sebebiyle alarma geçmiş durumda. Yakın zamanda Trablus çevresindeki ve Tarhuna'daki askeri hareketlilik, yeni göç dalgalarına ve son birkaç günde 16 binden fazla Libyalının ıstıraplı bir şekilde yer değiştirmesine sebep oldu.

"Tarhuna'daki hastanede cesetlerin bulunduğuna yönelik haberler çok rahatsız edici. UMH'yi detaylı ve tarafsız bir araştırma yapmaya çağırıyoruz.

"Aynı zamanda Tarhuna ve Alasabaa'da, kamu mallarına ve özel mülklere yönelik çok sayıda yağma haberi aldık. Bunlardan bazıları, misilleme ve intikam için yapılmış gibi görünüyor. Bu da Libya'nın sosyal yapısını daha fazla bozma riskini doğuruyor."

UMH İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Reuters'a, askerlerin "misilleme yapmama konusunda uyarıldığını, yapanların cezalandırılacağını" söyledi.