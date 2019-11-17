BM Nüfus Fonu: Türkiye'de anne ölümlerinin azaltılması önemli adım

Birçok ülke, sivil toplum örgütü, dini lider ve politikacının ICPD25 Nairobi Zirvesi'ne dahil olduğunu ve kısa sürede 1994'te Kahire'de düzenlenen zirvenin ilkeleri etrafında bir araya geldiğini vurgulayan Kulessa, Kahire'deki heyecanı 25 yıl sonra Nairobi'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Buna rağmen hala bu konulara kuşkuyla yaklaşılmasına şaşırdığını aktaran Kulessa, şöyle konuştu:

"Cinsel sağlık ve üreme sağlığı biz insanlar için temel haktır. Bunu görmezden gelmemiz ve bu konuları konuşmamamız mümkün mü? Biz insanız. Nefes alıyoruz, yemek yiyoruz ve çocuklarımız var. Bu gerçekle yüzleşelim. Bu konuda konuşmalıyız. En sağlıklı şekilde nasıl çocuk sahibi olabiliriz, herkes sağlıklı nesillere sahip olmak için doğru tercihleri nasıl yapabilir, bu konularda konuşabilmeliyiz. Bu yüzden, dünyanın dört bir yanından insanların bu taahhütleri pekiştirmek için buraya geldiğini görmek harika."

- "Türkiye 1994'teki Kahire Zirvesi'ne de damgasını vurmuştu"

UNFPA Türkiye Temsilcisi Kulessa, ICPD Kahire Zirvesi sırasında genç bir BM çalışanı olduğu için toplantıya davet edilmediğini ve o dönem bunun için çok üzüldüğünü anlattı.

Türkiye'nin 1994'teki zirvede adından söz ettirdiğinin altını çizen Kulessa, şöyle devam etti:

"Şimdi Nairobi'deki zirveye katılmaktan çok mutluyum. Üstelik Türkiye'nin 1994'teki Kahire'deki zirveye büyük ilgi gösterdiğini biliyorum. O zirveye aralarında çok önemli katılımcılardan oluşan bir Türk heyeti katıldı. O dönemki Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel çok destek verdi, birçok taahhüdü yerine getirme sözü verdi. Türkiye, zirveye damgasını vurmuştu. Büyük bir etkinlikti, orada olmayı çok isterdim. Bu zirveye de Türkiye, 20 kişilik bir heyetle katıldı.