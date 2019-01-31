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BM Özel Raportörü Callamard'tan Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 18:09 | Son Güncelleme

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard: - "Yetkililerin taahhütlere uyacağına ve polis soruşturmasıyla ilgili bazı bilgileri elde etmek için hala ümitliyiz. Şimdiye kadar soruşturmanın yürütülmesinden oldukça memnunuz"

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, "Yetkililerin taahhütlere uyacağına ve polis soruşturmasıyla ilgili bazı bilgileri elde etmek için hala ümitliyiz. Şimdiye kadar soruşturmanın yürütülmesinden oldukça memnunuz." dedi.

Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında hazırlayacağı rapor için Türkiye'ye gelen Callamard ve beraberindeki heyet; iki gündür gazeteciler ve STK temsilcileriyle görüştü.

Bugünse Şişli'de bir otelde Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştiren heyet adına gazetecilere açıklama yapan Callamard, şunları söyledi:

"Soruşturmayla ilgili talep ettiğimiz bilgilere ulaşamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Soruşturmaya dahil olmak istedik. Yetkililerin taahhütler uyacağına ve polis soruşturmasıyla ilgili bazı bilgileri verebilecekleri konusunda hala ümitliyiz. Şimdiye kadar soruşturmanın yürütülmesinden oldukça memnunuz."

- Heyet, 2 Şubat'a kadar Türkiye'de

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, 2 Şubat'a kadar Türkiye'de olacak.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturmanın Callamard'ın yetkisi altında yürütüleceğini, Callamard'ın talebi üzerine "Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili koşulların" insan hakları açısından gözden geçirileceğini ve değerlendirileceğini açıklamıştı.

Agnes Callamard'ın Türkiye'ye ziyaretine, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira da eşlik ediyor.

BM raportörünün, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hükümetlerin attığı adımlar ve tepkilerin yanı sıra, devletlerin ve bireylerin, gazetecinin öldürülmesi konusundaki sorumluluklarının niteliği ve kapsamını da değerlendireceği vurgulanmıştı.

BM heyeti, dün hem Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun etrafında inceleme yaptı ve Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü.

Callamard, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini, BM İnsan Hakları Konseyinin Haziran ayındaki oturumunda rapor olarak sunacak.

- Ceset hala bulunamadı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilmişti. Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı, ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

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BM Özel Raportörü Callamard Cemal Kaşıkçı

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