BM Özel Raportörü Callamard'tan Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili açıklama

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, "Yetkililerin taahhütlere uyacağına ve polis soruşturmasıyla ilgili bazı bilgileri elde etmek için hala ümitliyiz. Şimdiye kadar soruşturmanın yürütülmesinden oldukça memnunuz." dedi.

Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında hazırlayacağı rapor için Türkiye'ye gelen Callamard ve beraberindeki heyet; iki gündür gazeteciler ve STK temsilcileriyle görüştü.

Bugünse Şişli'de bir otelde Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştiren heyet adına gazetecilere açıklama yapan Callamard, şunları söyledi:

"Soruşturmayla ilgili talep ettiğimiz bilgilere ulaşamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Soruşturmaya dahil olmak istedik. Yetkililerin taahhütler uyacağına ve polis soruşturmasıyla ilgili bazı bilgileri verebilecekleri konusunda hala ümitliyiz. Şimdiye kadar soruşturmanın yürütülmesinden oldukça memnunuz."

- Heyet, 2 Şubat'a kadar Türkiye'de

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, 2 Şubat'a kadar Türkiye'de olacak.