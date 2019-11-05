BM, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının gidişatından memnun

Bahra, dün yapılan toplantının iyi geçtiğini belirterek, yeni anayasanın oluşumuna ilişkin izlenecek metot ve toplantı gündemi hakkında yazım kurulundaki tüm tarafların mutabakata vardığını aktarmıştı.

Muhalif, sivil toplum kuruluşları ve rejim temsilcilerinden oluşan 45 kişilik yazım kurulunun belirlenmesinde ve gelecek toplantıların gündemlerine ilişkin de tarafların anlaştığını vurgulayan Fenton, "Toplantılar olumlu şekilde ilerliyor. Kısa bir zaman içinde pek çok konuda anlaşmaya varıldı." ifadelerini kullandı.

Fenton, bir haftadan kısa bir zamanda, Pedersen'in toplantılara ilişkin belirlediği "davranış ve protokol kuralları" konusunda tarafların anlaşmaya vardıklarının altını çizdi.

- Komitenin yapısı

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere üç gruptan oluşuyor. Küçük yapı ise üç listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu gerekiyor.

Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması. Muhaliflerin eş başkanlığını Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) eski başkanı Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

