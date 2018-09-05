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BM'den CICIG Başkanı Velasquez'e Guatemala dışından çalışması talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 21:04 | Son Güncelleme

BM'den CICIG Başkanı Velasquez'e Guatemala dışından çalışması talebi

GUATEMALA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Guatemala'da yolsuzlukları soruşturan BM destekli Guatemala Uluslararası Cezasız Kalmayla Mücadele Komisyonunun (CICIG) Başkanı Ivan Velasquez'in görevine yurt dışından devam etmesini istedi.

Guatemala hükümetinin Guterres'e Velasquez'in ülkeye girmesine izin verilmeyeceği yönündeki kararını aktarmasının ardından BM'den yapılan açıklamada, Ivan Velasquez'den "durum netlik kazanana kadar görevini Guatemala dışından yürütmesinin" istendiği belirtildi.

Açıklamada Guatemala'ya "diyalog yoluyla çözüm aramayı sürdürme" çağrısı yapıldı.

Guatemala hükümetinden bugün yapılan açıklamada, Velasquez'in ülkeye girmesine izin verilmeyeceği yönündeki kararın, BM Genel Sekreteri Guterres'e iletildiği ve komisyon başkanlığına başka birinin atanmasının istendiği belirtilmişti.

Açıklamada, Velasquez'in, "kamu güvenliği ve düzenine saldıran, ülkede yönetimi, kurumsallığı, adaleti ve huzuru bozan bir kişi" olduğu ifadesine yer verilmişti.

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, geçen ay sonunda CICIG'nin yetkisini yenilemediğini açıklayarak komisyonu, "ideolojik ön yargı ile seçici cezai kovuşturma" yürütmekle suçlamıştı.

Morales'in seçim kampanyasının finansmanı için 800 bin dolardan daha büyük bir miktarı bildirmeyi reddettiği ve partisinin banka hesaplarını gizlediği, ayrıca iş adamlarının, kendisini devlet başkanlığına taşıyan Ulusal Yakınlaşma Cephesine bir milyon dolardan fazla para aktardığı iddia ediliyor.

Hakkındaki iddiaları reddeden Devlet Başkanı Morales, CICIG'nin başındaki Ivan Velasquez'i "istenmeyen adam" ilan etmişti.

Guatemala'da 12 yıl önce BM'nin desteğiyle kurulan CICIG, daha önce ülkenin eski Devlet Başkanı Otto Perez Molina ve eski Devlet Başkanı Yardımcısı Roxan Baldeta'nın yargılanmasında kilit rol üstlenmişti. Molina ve Baldeta, hapis cezalarına çarptırılmıştı.

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Guatemala Uluslararası Cezasız Kalmayla Mücadele Komisyonu (CICI Iván Velásquez

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