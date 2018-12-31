İnsani gıdaların, başkentte satışa sunulduğuna dair ihbarlar yapıldığı bildirilen açıklamada, bu dolandırıcılığın, Husilerin kontrolünde bulunan Sana'daki fiili Eğitim Bakanlığı’na bağlı ve WFP’nin gıda yardımının idaresi ve dağıtımıyla görevlendirdiği en az bir yerel ortak kurum tarafından işlendiği vurgulandı.

Başkentteki çoğu kişinin, hakkı olan yiyecek paylarını alamadığı kaydedilen açıklamada, diğer bölgelerde de aç insanların paylarından mahrum bırakıldığı belirtildi.

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, "WFP, Ensarullah Hareketi'nin (Husiler) kontrol ettiği başkent Sana'daki ve ülkenin diğer bölgelerindeki uygulamaların kanıtlarının ortaya çıkarılmasının ardından, Yemen’de insani gıda yardımının suistimal edilmesine acilen son verilmesini talep etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Gıdaların kanunsuz olarak dağıtım merkezlerinden götürdüğüne dair fotoğraf ve görüntülerin bulunduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca faydalanıcıların seçimi konusunda da yerel yetkililerin manipülasyonda bulunduğu, gıda dağıtım kayıtlarının tahrif edildiği, bazı yiyeceklerin hakkı olmayan kişilere verildiği ve bazılarının ise kazanç için satıldığı bildirildi.

Açıklamada, Yemen'de şiddetli açlık çeken 12 milyon kadar insana ulaşmak için gıda yardımı operasyonları düzenlendiği ve bu yardımların, Yemen'de kıtlığın önlenmesi konusunda kilit rol oynadığı vurgulandı.

- "Bu suç, derhal sona ermeli"

Açıklamada ifadelerine yer verilen WFP Direktörü David Beasley, "Bu hareket, aç insanların ağzından yiyecek çalmak anlamına geliyor. Yemen’de çocukların yeterli yiyecekleri olmadığı için öldüğü bir zamanda bu, hakların açıkça ihlalidir. Bu suç, derhal sona ermeli." çağrısında bulundu.

Beasley, Sana’daki Husi yetkililerden derhal harekete geçmelerini ve yardımları muhtaç insanlara ulaştırmalarını talep etti.