BMW 1.6 milyon aracı geri çağrıyor

Geri çağırma ilk olarak Ağustos ayında gündeme gelmişti. Alman otomotiv devi, Güney Kore’deki bazı BMW modellerinde ortaya çıkan yangınlar sebebiyle Asya ve Avrupa’da toplamda 480 bin aracı geri çağırmaya karar vermişti. Ancak ilerleyen süreçte şirketin yangınlarla ilgili olarak başlattığı kapsamlı soruşturma dünya çapında 1.6 milyon aracı kapsayacak bir geri çağırma sonuçlandı.

Neyse ki şimdiye kadar ortaya çıkan yangınların herhangi bir yaralanma veya ölüme sebebiyet vermediği biliniyor. BMW ise en kısa zamanda hatadan etkilenen araç sahiplerine ulaşmayı planlıyor. Alman üretici gönüllü olarak gerçekleştirilecek olan geri çağırma operasyonu ile 1.6 milyon araçtaki gerekli parçaları herhangi bir ücret talep etmeksizin değiştirecek. Geri çağırma 2010 ve 2017 yılları arasında üretilen dört ve altı silindirli bazı dizel modelleri kapsamakta.

Sürüş sırasında yangına neden olabilecek olan hata araçların egzoz gazı devridaim modülünde (EGR valfi) yer alıyor. Bazı dizel araçlarda motor soğutma suyunun EGR valfine sızabileceği ve yüksek yüksek sıcaklıklardaki olası sıvı sızıntılarının EGR valfinde biriken kurumlarla teması sonucu motorda büyük bir yangın çıkabileceği öngörülüyor.

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