BMW M4, Shooting Brake olarak tasarlandı

Yeni M3 ve M4'ün devasa böbrek ızgaraları haricinde, özellikle de M4'ün dış tasarımlarını oldukça etkileyici olduğu görünüyor. Gövde panelleri agresif tasarlanmış ve hatlarının çoğu mükemmel şekilde şekillendirilmiştir. Instagram'da sugardesign_1 adıyla anılan tasarımcı, M4'ün ön yüzünü değiştirmemiş, ancak arka kapıdan itibaren birçok değişiklik sunulmuş. En belirgin değişiklik, araca ikonik Shooting Brake görünümü vermek için tavanın uzatılmasıdır.

Ayrıca standart M4'ten daha dik bir arka cam ve Ferrari GTC4Lusso'dakilere çok benzeyen bir dizi çarpıcı detay yer alıyor. BMW'nin böyle bir M4 Shooting Brake yaratmasını sevmemize rağmen, üzücü gerçek şu ki, böyle bir model sadece çok az sayıda satacak. Bunun için modelin üretilmesi muhtemel değil.



