BMW Motorrad, 2021'e yeni modeller ile giriyor

Kökleri BMW Motorrad’ın efsane R 32 ve R 5 modellerine dayanan Yeni BMW R 18’i 2020 yılında ülkemizde satışa sunan BMW Motorrad, Yeni BMW R 18 Classic modelini de 2021 yılı içerisinde yollarla buluşturmayı planlıyor. Yeni BMW R 18’in farklı modellerini de yine yıl içerisinde tutkunlarına sunacak olan BMW Motorrad, R 18 ailesini genişletmeye devam edecek. Ayrıca, ikonik GS modellerinin ’’40 Years GS Edition’’ özel serileri de yıl içerisinde Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda yerini almaya devam edecek.

YENİ BMW R 1250 RT

BMW Motorrad’ın “RT” kısaltması kırk yıldan uzun bir süredir dinamik touring motosikletleri dünyasıyla birlikte anılıyor. BMW Motorrad bu durumun gelecekte de aynı şekilde devam etmesi amacıyla Yeni BMW R 1250 RT üzerinde kapsamlı değişiklikler ve yenilikler gerçekleştirdi. BMW ShiftCam teknolojisine sahip boxer motoruyla Yeni BMW 1250 RT, 7750 dev/dk’da 136 bg güç ve 6250 dev/dk’da 143 Nm tork üretiyor. 3 farklı sürüş modunun yanında, BMW Motorrad’ın yeni nesil ABS Pro sistemi de Yeni BMW R 1250 RT’de standart olarak sunuluyor. Ayrıca ‘’ECO’’ modu ile daha düşük tüketim değerleri elde edilerek yakıt tasarrufu da sağlanabiliyor. Yeni BMW R 1250 RT’de sunulacak olan bir diğer büyük yenilik ise akıllı telefon entegrasyonu ve navigasyon özelliğine sahip 10,5 inçlik TFT ekran olurken, Aktif Cruise Control (ACC) donanımı da ilk defa touring bir motosiklette yerini alıyor.