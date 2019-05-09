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Bobby McFerrin, Gimme5 ve Chromas izleyenleri büyüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 12:29 | Son Güncelleme

’Don’t Worry Be Happy’ şarkısıyla hafızalara kazınan, 10 Grammy ödüllü vokal virtüözü Bobby McFerrin, Chromas korosu ile PSM’de verdiği konserde izleyenlere özel bir gece yaşattı.

’Don’t Worry Be Happy’ şarkısıyla hafızalara kazınan, 10 Grammy ödüllü vokal virtüözü Bobby McFerrin, Chromas korosu ile PSM’de verdiği konserde izleyenlere özel bir gece yaşattı. Türkiye’de ilk kez gerçekleşen Circlesongs konseptli konsere Kenan Doğulu, Elçin Sangu, Evrencan Gündüz, Metin Uca, Görkem Sevindik ve İzzet Öz gibi birçok ünlü isim katıldı.

’Don’t Worry Be Happy’ şarkısıyla dünya genelinde müzikseverlerin beğenisini kazanan 10 Grammy ödüllü usta müzisyen Bobby McFerrin, PSM Caz Festivali kapsamında müzikseverlerle unutulmaz bir gece yaşattı. Tamamı doğaçlama olan konserde, Bobby McFerrin ve ekibi Gimme5’in Chromas ile uyumu ve enerjisi, ’an’da üretilen muhteşem müzikle birlikte seyircileri kısa sürede etkisi altına aldı.
Türkiye’nin sevilen akapella topluluğu Chromas üyelerinin Gimme5 ve kendisiyle olan uyumuna hayran kaldığını belirten Bobby McFerrin, tüm izleyicileri şaşırtarak konserde Chromas’ın repertuvarından bir şarkıya da yer verdi. Başak Doğan tarafından kurulan ve doğaçlama müzik alanında Türkiye’nin öncülerinden olan Chromas, 1,5 saatlik performansının tamamında ünlü sanatçı McFerrin’e eşlik etti.

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