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Bobby McFerrin, Zorlu PSM'de sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 09:40 | Son Güncelleme

Bobby McFerrin, Zorlu PSM'de sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Grammy ödüllü ABD'li ünlü caz vokali ve şef Bobby McFerrin, doğaçlama müzik performansı sergilediği konserde müzikseverlerle buluştu.

Başarılı sanatçı, "Her müziğin caz festivali" sloganıyla gerçekleştirilen "PSM Caz Festivali" kapsamında, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahne aldı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, sanatçı sahnelediği doğaçlama müzik ile uzun süre alkışlandı.

Özgün vokaliyle dünya çapında üne sahip sanatçıya, sahnede Rhianon, Joey Blake ve David Vorm'dan oluşan grubu Gimme5 eşlik etti. Enstrüman kullanılmayan konserde ayrıca Türk müzisyenlerden oluşan 32 kişilik Chromas Korosu da sahne aldı.

10 kez Grammy Ödülü kazanan McFerrin'in 1988'de yayımlanan ve klasikler arasına giren "Don't Worry Be Happy" adlı eseri müzik listelerinde ilk sıraya yükselirken Grammy ile çok sayıda ödül kazandırdı.

PSM Caz Festivali, 1 Haziran'a kadar Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde devam edecek.

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