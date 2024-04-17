Böbrek ağrısıyla hastaneye gitti! Meğerse doğum yapıyormuş... "Hamile olduğunu bilmiyorduk"

24 yaşındaki bir adam Reddit'te yaptığı paylaşımında 21 yaşındaki sevgilisinin geçen hafta doğum yaptığını ve hamilelik belirtileri göstermesine rağmen alternatif bir açıklama bulduklarını söyledi. Kendilerini şoke eden ebeveynlik hikayesini anlatan genç adam, "4 yıllık kız arkadaşım ve ben, yakın zamanda doğuma başlayana kadar hiçbir bilgimiz olmadan ebeveyn olduk.Kız arkadaşımda bazı hamilelik 'belirtileri' vardı ama her şeyin bir tür alternatif açıklaması vardı." dedi.

BELİRTİLERİ ANLAYAMADILAR

Sevgilisinin mide bulantısı ve kusma gibi yan etkiler gösterdiğini ifade eden genç adam, "Kusuyordu ve mide bulantısı vardı. Ancak mide bulantısı ve kusma gibi yan etkileri olan yeni bir ilaç kullanıyordu, bu ilaçları almayı bıraktı ve hastalanmayı bıraktı, bu yüzden bana mantıklı geldi.Daha sonra aşırı sırt ağrısı yaşadı ve bunun için doktora gitti. Ziyaret sırasında idrar örneği verdi ve testlerin bir kısmı negatif çıkan bir hamilelik testini de içeriyordu (hala doğum kontrolü kullandığı ve hormon seviyelerini düşürdüğü için büyük olasılıkla yanlış negatifti) ve belki bir kan testi bunu yakalayabilirdi. Ona fizik tedavi önerdiler, o da bilmeden hamileyken bunu haftada bir yapıyordu. Hâlâ regl oluyor, ne zaman regl olacağını çok fazla sormadım ama bana söylediğine göre hâlâ her ay kanaması oluyordu, ancak o kadar yoğun değildi ve daha az gün sürüyordu" diye konuştu.

BÖBREK TAŞI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER

Ağrılı adet kramplarıyla acil servise gittiklerini ifade eden genç adam, "Orada bir süre kaldıktan sonra doktorlar neler olduğunu anlayabilmesi için beni bekleme odasına gönderdiler ve ilk başta bunun böbrek taşı olduğunu düşündüler. Bebek odasında 'Bir bebek geliyor' sesini duydum. Birkaç dakika sonra ise bir bebek ağlaması geldi ve kızım oldu" dedi.

Doktorlar çifte plasentasının posteriorunda olduğunu açıkladı. Bu durumda tipik bir hamile karnına benzememesi ve şiddetli sırt ağrısını açıklıyordu. Doktorlar gebelik süresinin 41 hafta olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Küçük kızıyla tanıştığı anı anlatan genç adam, "Kızımla tanışmam için beni odaya davet ettiler. Çok sağlıklıydı ve muhteşem görünüyordu" ifadelerini kullandı.







