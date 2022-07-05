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Böbrek tümörlerinin belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl yapılır?

05.07.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Böbrek tümörü, hiçbir bulgu vermediği için teşhis etmesi zor hastalıklardan biridir. Böbrek hücreleri kötü huylu ise böbrek kanserine neden olabilir. Böbrek kanseri, böbreklerdeki hücrelerin anormal büyümesinden kaynaklanır.

Böbrek kanseri, böbrek hücrelerinin kötü huylu (kanserli) hale geldiği ve kontrolden çıkarak bir tümör oluşturduğu bir hastalıktır. Yani böbrek kanseri böbreklerdeki hücrelerin anormal büyümesinden kaynaklanır. Hemen hemen tüm böbrek kanserleri ilk önce böbrekteki küçük tüplerin (tübüllerin) astarında ortaya çıkar.

BELİRTİ VERMEYEBİLİR

Böbrek tümörleri birçok hastada asemptomatiktir yani hiçbir bulgu vermeyebilir. Önemli bir kısmı görüntüleme yöntemlerinde tesadüfen saptanabilmektedir. Böbrek tümörleri idrarda kanama ve ağrı gibi şikayetlere yol açabilir. Üroloji Prof. Dr. Gökhan Atış, böbrek tümörlerinin belirtileri ve tedavi seçenekleri hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.

BÖBREK ALINMAK ZORUNDA KALINABİLİR

Eğer görüntüleme yöntemlerinde bir kitle saptadıysak ve kötü huylu olma olasılığın yüksek olarak yorumladıysak kitlenin çıkarılmasını önermekteyiz. Bu noktada, böbreğin tamamının alınabileceği gibi böbreğin sadece problemli, kitlenin olduğu kısmının alınması mümkündür. Buna tümörün boyutuna ve börek içindeki yerleşimine göre karar vermekteyiz.

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Anahtar Kelimeler:
böbrek
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