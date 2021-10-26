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  4. Bodrum'daki feci kaza! Takla attı, metrelerce sürüklendi

Bodrum'daki feci kaza! Takla attı, metrelerce sürüklendi

26.10.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 otomobil ve 1 minibüsün çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansırken, kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Müskebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde Bodrum istikametine seyreden lüks otomobil, tali yoldan ana yola çıkan otomobile çarptı.

METRELERCE İLERİYE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle devrilen lüks otomobil, metrelerce sürüklendi. Diğer otomobil ise çarpmanın etkisiyle yol kenarında park halindeki minibüse çarptı.

VATANDAŞLAR HEMEN YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören vatandaşlar, kazazedelerin yardımına koştu. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yolda trafik akışı kısmen durdu.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlar, çekici yardımıyla bölgeden kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla Bodrum
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