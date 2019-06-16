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Bodrum Müzik Akşamları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 00:29 | Son Güncelleme

Bodrum Müzik Akşamları

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Oda Orkestrası ile viyolonsel sanatçısı Çağ Erçağ konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen "Bodrum Müzik Akşamları" kapsamında, Gürer Aykal şefliğindeki Bodrum Oda Orkestrası ile sanatçı Çağ Erçağ sahneye çıktı.

Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma Operası Uvertürü, Camille Saint-Saens'in Viyolonsel Konçertosu ve Beethoven'ın 5'inci Senfonisi'ne yer verilen konser ilgi gördü.

Erçağ'ın ilk bölümde orkestra eşliğinde performans sergilediği konseri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Necmeddin Akben, eski bakanlardan İmren Aykut ve Kaya Erdem, emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman, dünyaca ünlü piyano virtüözü ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ve Bodrum Oda Orkestrası Sanat Koordinatörü Numan Pekdemir'in de aralarında olduğu sanatseverler izledi.

Pekdemir, Bodrum Oda Orkestrası olarak etkinlikte yer almaktan mutlu olduklarını belirtti.

Bodrum Müzik Akşamları, 19 Haziran'da "İncesaz" grubunun vereceği konserle devam edecek.

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Bodrum Müzik Akşamları Bodrum Oda Orkestrası Gürer Aykal Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla sanatsever

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