Boeing CEO'su Dennis Muilenburg'un işine son verildi

Üretimin durdurulmasının ardından Boeing şirketinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu, şirketin müşterileri, ortakları ve denetim birimleriyle ilişkisini tamir etmeye çalışırken yeniden güveni sağlamak için yönetimdeki bir değişikliğin gerekli olduğuna karar verdi." ifadelerine yer verildi.

Geçen hafta uçağın üretimini durdurduğunu açıklamıştı. 737 Max'lerin güvenliğiyle ilgili sertifikanın verilmesi için ilgili kurumlardan rapor bekleniyor.

Firmanın en iyi satılan 737 Max tipi uçaklarından ikisi düştükten sonra, Muilenburg'un istifası için çağrılar yapılmıştı.

Boeing'in genel müdürü David Calhoun, 13 Ocak'tan itibaren Muilenburg'un görevini de devralacak.

Boeing, 737 tipi uçaklarda ortaya çıkan ve iki uçağın düşmesiyle sonuçlanan sorunlardan sonra, icra kurulu başkanı (CEO) Dennis Muilenburg'u işten çıkardı. Yönetim Kurulu, "güveni yeniden sağlamak için" bunun gerekli olduğunu duyurdu.

"Yeni yönetimle birlikte Boeing, Federal Havacılık Kurulu'yla (FAA) diğer yetkili kurumlarla ve müşterileriyle yapıcı ve etkili bir iletişim de dahil olmak üzere tam bir şeffaflık içinde çalışacağına bağlılığını yeniler."

Muilenburg, Boeing'e 1985 yılında katılmıştı. 2015'te CEO olarak görevlendirilmeden önce şirketin savunmai uzay ve güvenlik biriminin yöneticisiydi.

Boeing'i soruşturan ABD Kongre üyelerinden oluşan komitenin başındaki kongre üyesi Peter DeFazio, New York Times'a, "Ben olsaydım, Muilenburg'u çok daha önceden kovardım" dedi.

Yazılım hatası

Uçuş güvenliği yetkililerin incelemeleri sonucunda, uçaktaki "MCAS" olarak bilinen bir otomatik kontrol sisteminin, 737 Max tipi iki uçağın Endonezya ve Etiyopya'da düşmesine ve 346 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı ortaya çıkmıştı.

Boeing, bu yazılımın tek bir sensöre bağlı olduğunu ve hatalı veriler aldığını, bunun sonucunda da pilotların komutasını geçersiz kılarak uçağın irtifasını düşürdüğünü açıklamıştı.

Şirket, yazılımı düzelttiğini ve uygulamaya konan prosedürlerin yeniden gözden geçirildiğini söylemişti.